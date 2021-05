Oficjalny sponsor igrzysk olimpijskich wezwał do odwołania tegorocznej imprezy

Jedna z najbardziej wpływowych japońskich gazet i jednocześnie oficjalny sponsor olimpiady w Tokio wezwała do jej odwołania. Wydaje się jednak, że tegoroczna impreza sportowa nie jest zagrożona.

“Asahi” - druga pod względem nakładu gazeta w Japonii - wezwała premiera Yoshihide Sugę do odwołania największej na świecie imprezy sportowej, która ma się rozpocząć 23 lipca.

– Nie widzimy sensu organizowania olimpiady i paraolimpiady w Tokio tego lata. To, co jest najważniejsze, to życie mieszkańców - napisała gazeta.

“Asahi” będzie jednak kontynuował działalność jako sponsor, podkreślając "granicę między ich działaniami jako oficjalnego partnera i ich działaniami medialnymi".

Odwołanie olimpiady kosztowałoby japońską gospodarkę 16,6 mld USD. Głównie w postaci utraconej konsumpcji. Wydaje się jednak, że tegoroczna impreza sportowa odbędzie się zgodnie z planem.