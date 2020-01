Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w:

obrębie Rembertów, gmina Tarczyn oznaczona jako działki numer 189/4 o powierzchni 0,2192 ha i numer 189/5 o powierzchni 0,0421 ha

które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52/II/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., znak WI-II.7820.1.12.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 2 – Droga ekspresowa S-7 od km 24+003,01 do km 26+711,23”, oraz ostatecznej decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: DLI-II.4621.10.2019.ML.15 stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 19 sierpnia 2019 r.

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w: • obrębie Podole, gmina Grójec oznaczona jako działka numer 36/12 o powierzchni 0,0544 ha, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/II/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., znak WI-II.7820.1.11.2018.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 3 – Droga ekspresowa S-7 od km 26+711,23 do km 28+760,71", oraz ostatecznej decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: DLI-II.4621.12.2019.PMJ.9 stała się własnością Skarbu Państwa z dniem 26 sierpnia 2019 r.

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie 0004 Kozienice, gmina Kozienice- Miasto, oznaczone jako działki o numerach:

2540/1 o powierzchni 0,0028 ha,

2542/5 o powierzchni 0,0038 ha,

3241/1 o powierzchni 0,0100 ha,

5014/1 o powierzchni 0,0052 ha,

2541/1 o powierzchni 0,0031 ha,

2543/3 o powierzchni 0,0065 ha,

3269/4 o powierzchni 0,0244 ha,

Wyżej wymienione nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88/SPEC/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., znak: WI-I.7820.1.1.2019.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 w m. Kozienice na odcinku od km 127+683 do km 128+678” staną się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Powyższej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która posiadała nieuregulowany stan prawny, położoną w obrębie 0004 Kozienice, gmina Kozienice- Miasto, oznaczoną jako działka numer:

3242/1 o powierzchni 0,0099 ha.

Wyżej wymieniona nieruchomość zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89/SPEC/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., znak: WI-I.7820.1.2.2019.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 w m. Kozienice na odcinku od km 80+449 do km 80+532” stała się własnością Skarbu Państwa z dniem 27 sierpnia 2019 r.

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 710 ze zm.), art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Warka-Miasto, obręb 0002 Warka, oznaczone jako działki:

numer 1410/1 o powierzchni 0,0024 ha,

numer 1408/1 o powierzchni 0,0024 ha,

które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53/SPEC//2019 z dnia 9 maja 2019 r. znak: WI-II.747.2.23.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100) w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II” w zakresie szlaku Warka – Dobieszyn od km 57,600 do km 58,100, stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 27 czerwca 2019 r.

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Słowiki, gmina Sieciechów oznaczoną jako działki numer 201/12 o powierzchni 0,0113 ha i numer 201/14 o powierzchni 0,0100 ha, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., znak: WIŚ-II.7820.2.696.2012.AR(KZ) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 relacji Nowe Słowiki – Bąkowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki, na terenie gminy Sieciechów, powiat kozienicki, województwa mazowieckiego" – kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r., znak DOII-II-jo/BOII-2jo-772-52-344/13/14 stała się własnością Województwa Mazowieckiego.

