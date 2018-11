Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin

Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 t.j.) Prezydent Miasta Lublin informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Koło 10a, 10b oznaczonej jako działka nr 60/31 o powierzchni 0,1518 ha (obr. 0035-Stary Gaj, ark. 3), której stan prawny jest nieuregulowany. Posiadacze oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki powinny zgłosić się do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, V piętro, pokój 503) – w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, celem ujawnienia tych praw. Z up. Prezydenta Miasta Lublin Dyrektor Wydziału Geodezji mgr inż. Andrzej Jedziniak

