OGŁOSZENIE STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 113 ust. 7 w związku z art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65. t.j. ze zm.)

informuję

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na podstawie art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami położonych w m. Przybysław gm. Okonek, oznaczonych geodezyjnie jako obręb 0129 Przybysław, arkusz mapy 1:

a) numerem 27 o powierzchni 0,18 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Z/00037025/0

b) numerem 30 o powierzchni 0,60 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1Z/00037023/6.

Część przedmiotowych nieruchomości niezbędna jest do wykonania remontu istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV.

Powyższe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tych nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów, pok. 14, w poniedziałki od godz. 8 00 do 16 00 , a od wtorku do piątku od godz. 7 00 do 15 00 , tel. 67 2635931, e-mail: wgn@zlotow-powiat.pl celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗