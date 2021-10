OGŁOSZENIE ZARZĄDCY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO „GER-POL”

Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna w restrukturyzacji ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygn. akt XII GRs 3/18, na podstawie postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 21 września 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy sanacyjnej:

I. nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi położonej w Czeladzi przy ul. Dehnelów 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00014512/6;

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 599 000 zł netto (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 479 200 zł netto (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 10:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 10:15 w Biurze Zarządcy przy

ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

II. nieruchomości niezabudowanej położonej w Czeladzi przy ul. Dehnelów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00054989/2.

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 46 800 zł netto (czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 37 440 zł netto (trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 4 000 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 11:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 11:15 w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

III. nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przybynów, gmina Żarki, przy ul. Letniskowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00059828/0;

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 296 000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 296 000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

IV. nieruchomości zabudowanej budynkami położonej w Tarnówku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00049320/8;

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 1 766 000 zł netto (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 1 412 800 zł netto (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 142 000 zł (sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 13:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

2. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 13:15 w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

V. Prawa do własności nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym położonej w Tarnówku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00073748/1;

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 2 271 000 zł netto (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość: 1 816 800 zł netto (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 182 000 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 14:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 14:15 w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.gerpol.kubiczekm.com.