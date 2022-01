Ogłoszono przetarg na dokumentację rozbudowy DK79 od Słupi do Nowego Korczyna

"Zadaniem wyłonionego w przetargu na dokumentację dla odcinka Słupia – Nowy Korczyn wykonawcy będzie przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umowy" – poinformowała PAP rzeczniczka GDDKiA w Kielcach Małgorzata Pawelec-Buras. Dodała, że kolejnym krokiem będzie przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na rozbudowę drogi.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi wzmocnienie drogi i przystosowanie jej do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś, przebudowę wybranych skrzyżowań, złagodzenie łuków i spadków i budowę infrastruktury towarzyszącej.

Do podobnego standardu, a także do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś dostosowane będą cztery odcinki DK79 o łącznej długości ok. 54 km. Rok 2021 upłynął pod znakiem opracowywania dokumentacji projektowej dla odcinków Ożarów - Sobótka, Skrzypaczowice - Osiek, Osiek - Połaniec i Połaniec - Słupia. Prace projektowe kontynuowane będą w br. a uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla tych odcinków planowane jest w 2023 r.

Pawelec-Buras poinformowała też, że do rozbudowy w najbliższym czasie planowane są kolejne odcinki dróg krajowych nr 78 i 79.

"W 2022 r. planujemy ogłoszenie przetargów na prace przygotowawcze dla inwestycji na odcinkach DK78 Goleniowy - Nagłowice, Nagłowice - Prząsław, Jędrzejów - Kije i DK79 Sośniczany - Koprzywnica. Planowana dokumentacja pozwoli w przyszłości na rozbudowę i przebudowę kolejnych świętokrzyskich odcinków DK79 i DK78 o łącznej długości ok. 70 km" – zaznaczyła rzeczniczka GDDKiA w Kielcach.

W roku 2021 udostępniony został kierowcom rozbudowany i wzmocniony pierwszy odcinek DK78 Kije – Chmielnik. Dzięki opracowywanej już dokumentacji i planowanym od br. pracom przygotowawczym w przyszłości łączna długość przeznaczonych do rozbudowy odcinków DK78 i DK79 w województwie świętokrzyskim może wzrosnąć do ok. 140 km.