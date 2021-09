Ok. 90 proc. pracowników United Airlines zaszczepiło się przeciwko COVID-19

United Airlines poinformowały, że ok. 90 proc. ich pracowników jest już w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Firma dała na to czas do 27 września, pisze Reuters.

United Airlines były jednym z pierwszych amerykańskich przewoźników, który nałożył na swoich pracowników obowiązek szczepień. Jeśli zatrudnieni nie zastosują się do tego nakazu, zostaną odesłani na bezpłatne urlopy.