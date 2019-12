Okienne rewolucje

W upalne dni przez nawet zamknięte okna do pomieszczeń dostaje się dużo niepożądanego ciepła, zimą zaś w równie szybkim tempie przez nie wypromieniowuje. Każdy z nas traci na tym nawet setki złotych rocznie. Ale jest coś, co może zredukować straty — osłony okienne firmy Fjord

Nie będzie chyba przesadnym stwierdzenie, że zdecydowana większość ludzi woli mieszkać i pracować w pomieszczeniach, które zapewniają dostęp do światła dziennego. Wpływa to na lepszy nastrój i ogólny komfort życia. Każdy kij ma jednak dwa końce i tak jest również w tym przypadku — z wielkością okien nie powinno się niestety przesadzać. Duże przeszklenia powodują bowiem znaczne straty ciepła zimą (izolacyjność termiczna bardzo dobrego okna jest trzy do czterech razy gorsza niż przeciętnej ściany), latem zaś wpływają na przegrzewanie się pomieszczeń. W jednym i drugim przypadku może to oznaczać dla użytkowników takich pomieszczeń dodatkowe wydatki — zimą na ogrzewanie, a latem na chłodzenie, które w zależności od mieszkania czy domu łącznie mogą sięgać nawet setek złotych rocznie.

W takich przypadkach, zwłaszcza gdy okna wychodzą na południe i zachód, niezbędna jest instalacja odpowiednich osłon okiennych. Na rynku dostępne są bardzo nowoczesne rozwiązania, które poza tradycyjną funkcją zasłaniania się przez wścibskimi sąsiadami, mogą znacząco poprawić izolacyjność termiczną każdego okna. Jednym z ich producentów w Polsce jest działająca od 2012 r. firma Fjord z Białej Podlaskiej, spółka córka znanego i cenionego w Europie norweskiego producenta osłon okiennych Vema Produkter. Fjord produkuje osłony okienne wewnętrzne: plisy, rolety i żaluzje oraz zewnętrzne: screeny i zip screeny (w polskim nazewnictwie można się spotkać z określeniem refleksol).

Po pierwsze efektywność

Firma jest szczególnie dumna z plis, do produkcji których wykorzystywane są materiały Duette firmy Hunter Douglas. Badania zlecone niezależnym organizacjom badawczym (niemieckiemu Fraunhoferowi i holenderskiemu Milieu Centraal) potwierdziły, że oferują one najwyższy w branży poziom efektywności energetycznej.

— Stosowane przez nas materiały Duette pozwalają zaoszczędzić do 37 proc. energii grzewczej, zmniejszając nawet do 46 proc. utratę ciepła w pomieszczeniach i do 12 proc. zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Doskonale chronią też przed słońcem i ciepłem w lecie, zmniejszając pobór ciepła przez okno nawet o 78 proc. i oszczędzając energię potrzebną do chłodzenia powietrza klimatyzacją i wentylatorami, skutecznie blokując intensywność promieni słonecznych oraz zmniejszając i regulując jasność światła słonecznego — tłumaczy Przemysław Łakomiec, wiceprezes Fjord. I dodaje, że materiały Duette charakteryzują się również znakomitą absorpcją dźwięku. Według Fraunhofer Institute for Building Physics, tylko tkaniny Duette mogą znacząco poprawić akustykę pomieszczeń pochłaniając dźwięki z otoczenia.

Innym ważnym produktem w ofercie Fjord są zewnętrzne rolety tkaninowe zip screen, które wyróżniają się funkcjonalnością, trwałością i estetyką wykonania. Są idealną kompozycją dla dużych przeszkleń w nowoczesnych budynkach, stanowiąc efektowne zwieńczenie fasady. Zapewniają utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz budynku oraz skutecznie chronią przed negatywnym wpływem promieni słonecznych. Rolety zip screen odbijają do 65,9 proc. promieni słonecznych, absorbując do 91,6 proc. ciepła. Jednocześnie cechuje je niska (do 2 proc.) przepuszczalność szkodliwego promieniowania UV.

Po drugie funkcjonalność

Dzięki właściwościom materiału, zip screen jest idealnym produktem do montażu na zewnątrz. Cechuje go odporność na negatywne działanie warunków atmosferycznych (rolety można zwijać nawet wówczas, gdy są mokre) i łatwość utrzymania w czystości. Dzięki systemowi prowadnic bocznych zintegrowanych z tkaniną zapewniają stabilność i ochronę przed silnymi podmuchami wiatru. Co ciekawe, sprawdzają się też jako moskitiera chronią- ca przed owadami, a także jako zabudowa altan ogrodowych czy balkonów.

— Ogromną zaletą systemu zip screen jest funkcjonalność i komfort użytkowania, bo mimo zasłonięcia wciąż doświetlają pomieszczenie zapewniając dobrą widoczność i nie ograniczając widoku na zewnątrz. Tym zdecydowanie na plus różnią się od tzw. rolet antywłamaniowych. Latem, poprzez zapobieganie nagrzewaniu się pomieszczenia, wspomagają działanie systemu klimatyzacji. Natomiast używanie ich zimą prowadzi do zmniejszonej potrzeby docieplania budynku, a co za tym idzie do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, poprzez mniejszą emisję CO2 — wyjaśnia Przemysław Łakomiec.

Istotną wartością dodaną produktów Fjord jest zatem redukcja wykorzystania energii w domach, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na znaczą- ce oszczędności. W ofercie Fjord nie mogło też zabraknąć rozwiązania z obszaru nowoczesnych technologii internetowych. Stosowane przez nią elektryczne napędy pozwalają na włączenie jej produktów do aplikacji Smart Home, a to oznacza, że posiadając dostęp do internetu można nimi sterować z dowolnego miejsca na Ziemi przy użyciu smartfona czy tabletu.

Zrównoważony rozwój

— Dążymy do tego, aby nasze produkty nie tylko spełniały najwyższe normy jakościowe i estetyczne, ale również żeby wpływały na poprawę komfortu przebywania w pomieszczeniach. Nasza oferta obejmuje wyroby wysokiej jakości, które znajdują uznanie najbardziej wymagających klientów. Wyselekcjonowane tkaniny oraz komponenty odpowiadają nowoczesnym trendom i są pozyskiwane niemal wyłącznie od europejskich dostawców spełniających najwyższe standardy produkcji, co ważne — kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju w trosce o środowisko naturalne — podkreśla Przemysław Łakomiec. Prowadzenie działalności w duchu zrównoważonego rozwoju, z jednej strony dbanie o komfort pracowników, a z drugiej o środowisko naturalne, jest wyróżnikiem bialskopodlaskiej firmy.

W procesie produkcyjnym firma stosuje komponenty produkowane z przetworzonych materiałów, które po zakończeniu cyklu życia produktu w większości można poddać procesowi recyklingu (98 proc. lameli aluminiowych i 50 proc. materiałów roletowych). Fjord dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym, wyposażonym w pompy ciepła (gruntową i powietrzną), które są źródłem ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i biurowych, co również obniża wpływ procesów produkcyjnych na środowisko. Starania włożone w rozwój firmy zostały docenione już na początku jej działalności.

— Otrzymaliśmy nagrodę w konkursie w kategorii Udany Start, organizowanym przez Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą. W kolejnych latach znaleźliśmy się również w gronie laureatów Rankingu Gazele Biznesu 2017 i 2018 jako najdynamiczniej rozwijające się przedsiębiorstwo. Firma znalazła się również wśród laureatów Diamentów Forbesa 2020 — wymienia wiceprezes Fjord.

Przez pierwszych pięć lat działalności firma wynajmowała halę produkcyjną i pomieszczenia biurowe. W 2017 r. przeprowadziła się do własnego budynku. Było to też związane z inwestycjami w nowe maszyny, dzięki którym zostały zwiększone moce produkcyjne zakładu. — To był dla nas ważny moment. Przeprowadzka do własnego budynku wpłynęła na obniżenie kosztów działalności. W średnim terminie planujemy dalszą rozbudowę zakładu — wyjaśnia Przemysław Łakomiec.

Aktualnie 100 proc. produkcji firmy z Białej Podlaskiej, zatrudniającej 35 pracowników, trafia na eksport. Swoje produkty sprzedaje na razie niemal wyłącznie (poza kilkoma incydentalnymi kontraktami zrealizowanymi w Polsce) poprzez sieć dystrybutorów na terenie Norwegii, a roczna sprzedaż sięga 30 mln zł. — W przyszłym roku planujemy zaoferować nasze produkty również w Polsce. W takim samym modelu jak działamy w Norwegii, czyli przez sieć dystrybutorów, którzy byliby zainteresowani ich oferowaniem — zapowiada Przemysław Łakomiec.

