Oligarcha apeluje do Kremla, aby nie cofał Rosji do 1917 roku

Potanin, właściciel największego pakietu udziałów największego na świecie producenta palladu i niklu przekonuje, że konfiskata majątku zagranicznych firm opuszczających Rosję z powodu jej napaści na Ukrainę wywoła totalną utratę zaufania i doprowadzi do tego, że kraj przez dekady nie będzie uważany za miejsce bezpieczne dla inwestycji.

- To cofnęłoby nas o 100 lat do 1917 roku, a konsekwencje, całkowitą utratę zaufania inwestorów do Rosji, odczuwalibyśmy przez wiele dekad – napisał rosyjski oligarcha na serwisie społecznościowym Telegram.

Władimir Potanin, fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że w czwartek premier Michaił Miszustin przedstawił prezydentowi Władimirowi Putinowi propozycję przekazania pod zewnętrzną administrację rosyjskiego biznesu firm, które opuściły Rosję po tym jak napadła na Ukrainę.