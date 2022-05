ONDE: wiatr wieje z dobrej strony

Przyspieszenie budowy OZE to najsensowniejsza droga, korzystna dla klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i naszych portfeli. Bez rozwoju odnawialnych źródeł wjedziemy w ślepą uliczkę.

Ubiegły rok był dla ONDE okresem skokowego rozwoju. Spółka podwoiła skalę działalności, zadebiutowała na GPW i dynamicznie wkroczyła w działalność deweloperską. Zarząd ONDE nie będzie miał jednak chwili wytchnienia, bo sytuacja geopolityczna sprawia, że szybka rozbudowa instalacji OZE produkujących zieloną energię będzie jeszcze bardziej potrzebna niż dotychczas.

Przełomowy czas

– Zeszły rok był bardzo intensywny, ale też niezwykle satysfakcjonujący, ponieważ większość naszych zamierzeń zakończyła się sukcesem. Mieliśmy rekordowe wyniki, weszliśmy na GPW oraz zbudowaliśmy dział developmentu farm OZE wraz z ponad 800-megawatowym portfolio projektów. Jeśli zaś chodzi o przyszłość, wygląda na to, że przed nami kolejne pracowite lata. Europa z oczywistych względów chce jak najszybciej ograniczyć zużycie paliw kopalnych. Zastąpienie ich czystą energią z wiatru i słońca to najprostsze, najszybsze i relatywnie tanie rozwiązanie. Nasza praca będzie więc potrzebna jak nigdy. Czekamy jednak wciąż na zmiany w prawie, które dotychczas mocno ograniczało potencjał rozwoju OZE w Polsce – informuje Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Rozwiązania są gotowe

Prezes ONDE podkreśla, że pierwszym krokiem powinna być liberalizacja ustawy 10H, która obecnie pozwala budować turbiny tylko w odległości dziesięciokrotnie większej od zabudowań niż wysokość instalacji. Niewiele jest państw, gdzie przepisy są tak restrykcyjne.

400 MW Taka jest moc siłowni PV planowanych do pozyskania przez ONDE w 2022 r.

2865 MW Taka moc w Portfolio ONDE pochodzi z siłowni wiatrowych…

491 MW … a taka ze słonecznych.

– W obecnej sytuacji realnego zagrożenia brakiem surowców zmiany są niezbędne i coraz bardziej pilne, zarówno z perspektywy strategicznego bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i drastycznie rosnących cen energii – podkreśla Paweł Średniawa.

– Cena energii elektrycznej produkowanej w instalacjach OZE takich jak elektrownie wiatrowe jest dziś ponad trzykrotnie tańsza niż w przypadku produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach wykorzystujących węgiel czy gaz. To w tym momencie najlepsze lekarstwo na wysokie rachunki za prąd. Niekontrolowane wzrosty cen może powstrzymać jedynie budowa nowych mocy w energetyce wiatrowej na lądzie. W przeciwnym wypadku konsekwencje mogą być dramatyczne, jeżeli chodzi o koszty energii. ONDE ma wszelkie kompetencje, by pomóc w procesie transformacji energetycznej i czekamy w blokach startowych na sygnał do rozpoczęcia prac. Warto też mieć na uwadze, że nowe farmy wiatrowe mogą wygenerować 70–133 mld zł przyrostu PKB, 490–935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, około 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz 51–97 tysięcy nowych miejsc pracy w perspektywie do 2030 r. Skorzystamy na tym wszyscy – dodaje.

Według deklaracji rządu tak długo wyczekiwana nowelizacja ustawy wejdzie w życie w czerwcu 2022 r., co uwolni potencjał inwestycyjny i przyspieszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Resort środowiska i klimatu zapowiada budowę 50 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach do 2030 r. Obecnie moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wynosi około 57 GW, z czego tylko 18,1 GW to odnawialne źródła energii. Jeśli więc rząd zrealizuje swoje deklaracje, Polska zyska w ciągu 7–8 lat prawie 32 GW z OZE. Tylko w zeszłym roku zbudowano instalacje o potencjale ponad 5 GW, nie są to więc plany nierealne. ONDE chce być jednym z beneficjentów tego procesu, zarówno w segmencie inwestycyjnym, jak i wykonawczym. Zdaniem prezesa Średniawy w osiągnięciu ambitnych planów transformacji może pomóc wdrożenie kolejnego rozwiązania.

88 Tyle farm wiatrowych, ukończonych lub w trakcie realizacji, znajduje się w portfolio ONDE…

294 …a tyle farm fotowoltaicznych.

– Na stole leży najtańsze i najprostsze do wprowadzenia rozwiązanie zwiększające elastyczność systemu elektroenergetycznego, które czeka na wdrożenie. Mówię o tzw. cable poolingu, czyli – w skrócie – możliwości tworzenia instalacji hybrydowych wiatrowo-słonecznych z jednym pozwoleniem i podłączeniem do sieci. To rozwiązałoby w dużej części problem długiego procesu podłączania instalacji do sieci. Ostrożne szacunki dla cable poolingu to 3–4 GW nowych mocy w ciągu 36 miesięcy przy relatywnie niewielkich inwestycjach w infrastrukturę dystrybucyjną i przesyłową – mówi Paweł Średniawa.

Tania energia dla firm

Przyspieszenie rozwoju OZE to nie tylko cel sam w sobie, ale też kluczowy element wprowadzenia na rynek najtańszej energii, co ze względu na skokowy wzrost cen jest jednym z postulatów zgłaszanych przede wszystkim przez przedsiębiorstwa energochłonne, zainteresowane ograniczeniem zmienności kosztów energii oraz redukcją śladu węglowego.

– Rozwiązaniem tego problemu, poza wspomnianym cable poolingiem, może być jeszcze jedna zmiana o charakterze deregulacyjnym, polegająca na możliwości przyłączenia instalacji OZE wytwórcy prywatną linią elektroenergetyczną (tzw. linią bezpośrednią) do instalacji odbiorcy – mówi Paweł Średniawa.

– Instytucja linii bezpośredniej funkcjonuje w polskim prawie od lat, jednak jej budowa uzależniona była każdorazowo od decyzji URE, w konsekwencji inwestycje takie nie powstawały. Linia bezpośrednia oraz cable pooling to dwie najtańsze metody zwiększenia konkurencyjności krajowego przemysłu – dzięki nim tania energia z OZE może być dostępna bez pośrednictwa infrastruktury dystrybucyjnej oraz bardziej stabilna, dzięki zastosowaniu technologii o różniących się charakterystykach dyspozycyjności (np. wiatru, słońca i magazynu energii) – podsumowuje.

Kompetencje spółki W realizacji instalacji dla OZE ONDE odpowiada za wszystkie etapy procesu budowlanego, od opracowania projektu wykonawczego, wybudowania fundamentów, dróg dojazdowych i placów manewrowych, roboty elektroenergetyczne, w tym projekty i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia, dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych i uruchomienie instalacji farmy wraz z podaniem napięcia. Spółka intensywnie rozwija też swoją obecność w segmencie dewelopmentu – w ciągu niespełna roku zbudowała portfel projektów o mocy 836 MW.