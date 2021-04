OPEC+ potwierdza wolę stopniowego wzrostu wydobycia ropy

Podczas wtorkowego posiedzenia przedstawicieli OPEC+ zarekomendowana została kontynuacja łagodnego wzrostu produkcji ropy. Sytuacja w Indiach, mogąca wpłynąć na poziom popytu została oceniona jako przejściowa.

Sojusz grupujący łącznie 23 państwa w tym członków kartelu Organizacji Eksporterów Ropy Naftowej potwierdził, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy produkcja ropy ma zostać zwiększona o około 2 mln baryłek dziennie.

Prognoza OPEC+ zakłada, że w tym roku zapotrzebowanie na ropę podskoczy aż o 6 mln baryłek dziennie, choć na ożywieniu cieniem kładzie się ryzyko związane z „nieprzewidywalnością” pandemii koronawirusa w Indiach i Brazylii. Indie to jeden z czołowych na świecie konsumentów ropy, a negatywny wpływ rozwoju pandemii w tym kraju na popyt ocenia się nawet na 350 tys. baryłek dziennie.

Szacunki ekspertów sojuszu zakładają również, że światowe zapasy ropy spadną w tym roku średnio o 1,2 mln baryłek dziennie. To szybsze tempo niż prognozowane jeszcze miesiąc wcześniej 800 tys. bpd. W rezultacie nadwyżka zapasów w krajach rozwiniętych zmniejszy się do 8 mln baryłek do końca kwartału.

Uczestnicy spotkania zdecydowali także, że nie ma konieczności odbycia oficjalnych negocjacji na poziomie ministerialnym, jakie były zaplanowane na najbliższą środę.