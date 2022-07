OPEC+ przestanie podwyższać limity produkcji ropy naftowej

Ogólnie, nastroje inwestorów na rynku ropy naftowej nadal plączą się pomiędzy obawami o spowolnienie gospodarcze na świecie i spadek popytu ropy – a wyzwaniem w postaci problemów z dostawami ropy naftowej do niektórych państw świata (z Europą na czele) na skutek sankcji, narzuconych na Rosję po wybuchu wojny w Ukrainie.

Tymczasem uwaga inwestorów na rynku ropy naftowej w nadchodzących dniach na nowo przerzuci się na OPEC. Już 3 sierpnia przedstawiciele państw rozszerzonego kartelu OPEC+ spotkają się, aby podjąć decyzję na temat limitów produkcji ropy naftowej we wrześniu. Będzie to decyzja o tyle szczególna, że OPEC+ nie ma już praktycznie żadnych zobowiązań do dalszej podwyżki wydobycia tego surowca.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Państwa OPEC, wraz z kilkoma innymi krajami spoza kartelu, w 2020 roku zdecydowały się na ogromne cięcia produkcji ropy naftowej w celu próby ustabilizowania rynku tego surowca po uderzeniu pandemii. Niemniej, późniejsze dwa lata były okresem stopniowego powrotu do większej produkcji (oczywiście przy dopasowywaniu limitów do zmieniającej sytuacji rynkowej). Przez ostatni niemal rok te zwyżki były bardzo systematyczne – a tym samym, w sierpniu br. OPEC+ oficjalnie zakończy proces wychodzenia z cięć produkcji.

To oznacza, że od września OPEC+ nie ma żadnego określonego planu ani zobowiązań. To najprawdopodobniej przełoży się na brak zmian w wysokości limitów produkcji ropy albo ewentualnie na symboliczną podwyżkę limitów – te scenariusze są sugerowane w pierwszych wypowiedziach przedstawicieli państw OPEC+. Oczywiście taki rozwój wydarzeń nie jest na rękę Stanom Zjednoczonym, które uwalniają coraz więcej ropy z rezerw w celu wywierania presji na niższe ceny – i w ostatnich miesiącach wielokrotnie naciskały państwa OPEC, by również zwiększały produkcję.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne