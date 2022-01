Oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA najwyższe od wybuchu pandemii

Jak wynika z danych zaprezentowanych w czwartek przez Fredie Mac, średnie oprocentowanie dla 30-letniego kredytu hipotecznego wzrosło do 3,56 proc. z 2,45 proc. w poprzednim tygodniu i jest najwyższe od marca 2020 r.

Zdaniem analityków, stawka wzrosłą wraz ze zwyżką rentowności 10-letnich obligacji skarbowych. Koszty mogą nadal rosnąć ze względu na oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych przez Fed do czego może dojść już w trakcie marcowego posiedzenia amerykańskich władz monetarnych.

Tymczasem przed rokiem oprocentowanie spadło do rekordowo niskiego poziomu (około 2,70 proc.) co pozwoliło na bardzo silne ożywienie rynku nieruchomości, ale doprowadziło do znaczącego wzrostu cen domów.