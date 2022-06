Optymizm gwałtownie wyparował z Wall Street. DJ IA spadł poniżej kluczowego poziomu

W efekcie gwałtownego pogorszenia nastrojów indeksy ponownie ostro zapikowały. Na zamknięciu sesji średnia przemysłowa Dow Jones spadała o ponad 741 pkt co dało zniżkę o 2,42 proc. Wskaźnik szerokiego rynku S&P500 zszedł o 3,25 proc. Natomiast technologiczny Nasdaq Composite stracił aż 4,08 proc. notując od początku br. ponad 30 proc. korektę.

Co istotne, wycena indeksu największych blue chipów zeszła w czwartek poniżej kluczowego poziomu 30 tys. pkt, co jest pierwszym takim przypadkiem od stycznia 2021 r. Z kolei wskaźnik S&P500 znalazł się najniżej od grudnia 2020 r.

Czwartkowe dane z amerykańskiej gospodarki również nie napawały specjalnie optymizmem. O ile niższy niż oczekiwano spadek liczby tzw. nowych bezrobotnych inwestorzy mogli jeszcze przełknąć, bo rynek pracy nadal utrzymuje „wysoką formę”, to już mocny spadek - i to w ujemne terytorium - wskaźnika Fed z Filadelfii oraz znaczący liczby rozpoczętych budów domów i wydanych pozwoleń mogły zaniepokoić. W tym drugim przypadku można mówić już o negatywnym przełożeniu wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych, choć zdaniem ekspertów, rynek nieruchomości jeszcze przez jakiś czas powinien iść rozpędem, zanim zostanie poważnie wyhamowany. Liczba rozpoczętych budów domów spadła w maju do najniższego poziomu od roku, zaś wydanych pozwoleń na budowę była najmniejsza od września 2021 r.

Mocne pogorszenie koniunktury odnotowano w rejonie Filadelfii, jednym z największych obszarów gospodarczych w USA. Wskaźnik aktywności biznesowej spadł w czerwcu do -3,3 pkt z 2,6 pkt w maju negatywnie zaskakując gdyż liczono na wzrost do 5,5 pkt.

Część uczestników rynku zaczyna oceniać tak słabe odczyty jakie pierwsze symptomy zapowiadające recesję. A szanse na nią, jak szacują stratedzy banku JPMorgan w oparciu o zachowanie indeksu S&P500 w przypadku amerykańskiej gospodarki wynoszą około 85 proc., zaś europejskiej nieznacznie tylko mniej, bo 80 proc.

Chociaż Fed nadal przewiduje, że PKB Stanów Zjednoczonych odnotuje w latach 2022, 2023 i 2024 dodatnie zmiany, niektórzy sugerują, że może to być zbyt optymistyczna projekcja.

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych pozostały powyżej 3,3 proc. podczas gdy dolar spadał. Pesymizm wieje z rynku kryptowalut, na którym obserwujemy potężną wyprzedaż i odwrót inwestorów. Bitcoin wygenerował w czwartek sięgającą ponad 6 proc. stratę, a seria korekcyjna jest najdłuższą od 2010 r.

Na rynku surowcowym ostatecznie zdrożała ropa, która przez większość czwartku znajdowała się pod kreską. Obawy o podaż zdołały na finiszu przezwyciężyć niepokój odnośnie przyszłego popytu, który może zostać zduszony zbyt mocnym wyhamowaniem gospodarek po serii podwyżek stóp procentowych.

Rosnąca niepewność i lekkie osłabienie dolara amerykańskiego wspierały z kolei notowania złota, jednej z najważniejszych bezpiecznych przystani.

Czwartkowa przecena na rynku akcji miała szeroki charakter i dotknęła wszystkie 11-cie głównych sektorów, wchodzących w skład indeksu S&P500. Relatywnie najlepiej zachowywał się sektor produktów konsumenckich, nieliczne nawet w nim wzrosty stały się udziałem m.in. WalMartu oraz Procter & Gamble.

Mocno dostało się natomiast posiadaczom tzw. akcji wzrostowych, które są bardzo wrażliwe na poziom stóp procentowych.