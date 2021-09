Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych sprzeciwia się planowanej przez rząd nowelizacji, która przewiduje, że obsługą świadczenia "Rodzina 500 plus" nie będą już zajmowały się samorządy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem związkowców w efekcie tej zmiany pracę może stracić wielu pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Rząd w minionym tygodniu przyjął projekt przewidujący, że obsługą programu "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

fot. Grzegorz Kawecki

Przejęciu przez ZUS obsługi programu 500 plus sprzeciwiają się związkowcy z OPZZ.

"Mamy informacje, że działaniami związanym z programem +Rodzina 500 plus+ zajmuje się nawet 11 tys. 934 osób w ośrodkach pomocy społecznej. Teraz to zadanie ma zostać przeniesione do ZUS-u, co oznacza, że większość tych pracowników może stracić pracę. W niektórych specustawach zawarte są takie zapisy, które powodują, że pracownicy mogą być z automatu przeniesieni z jednej instytucji do drugiej. Tutaj takich zapisów nie ma. Dlatego jest duże zagrożenie, że tam, gdzie jednostki samorządu terytorialnego nie będą miały gdzie przesunąć tych pracowników, dojdzie do zwolnień. W 2016 r., kiedy rządowy program +Rodzina 500 plus+ wchodził w życie, obiecywano im stabilną i dobrze płatną pracę. Teraz oni i ich rodziny są w bardzo trudnej sytuacji" – ocenia wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.

"W tym momencie pracownicy ZUS otrzymają kolejne zadanie bez podwyżek pensji. Związek Zawodowy Pracowników ZUS między innymi z powodu nadmiernego obciążenia pracą, dodatkowych zadań i braku podwyżek wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą" – dodaje Koćwin.

Projekt przewiduje, że ZUS będzie stopniowo przejmował sprawy dotyczące 500 plus. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze i będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Koszty obsługi świadczenia 500 plus w latach 2016–2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły ponad 1,6 mld zł. Resort rodziny szacuje, że dzięki projektowanym zmianom koszty te spadną i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie "Dobry start", czyli w tzw. wyprawce szkolnej. Już od tego roku obsługą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski są składane online.