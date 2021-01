Phil Orlando, główny strateg rynku akcji w Federated Hermes przewiduje, że dzięki przyspieszeniu szczepień w najbliższych tygodniach do lata pandemia w USA skończy się.

- Naszym zdaniem do lata, do Dnia Niepodległości [4 lipca - red. pb.pl], pozbędziemy się koronawirusa. Osiągniemy masę krytyczną, stadną odporność w amerykańskiej populacji – powiedział w CNBC Orlando, którego firma zarządza 615 mld USD aktywów. – To pozwoli poprawiać się gospodarce – dodał.