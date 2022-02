Orlen Paliwa chce rozbudować Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie

„Orlen Paliwa zaprasza do złożenia oferty dotyczącej rozbudowy Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie wraz z posadowieniem 2 sztuk zbiorników magazynowych LPG o pojemności 2100 metrów sześc. każdy” - oznajmiła spółka w opublikowanej we wtorek dokumentacji zapytania. Jak zaznaczono w ogłoszeniu, zakres prac w ramach inwestycji, której dotyczy postępowanie, obejmować będzie kilka branż, w tym budowlaną, kolejową, mechaniczną, konstrukcyjną, elektryczną i sanitarną.

fot. ARC

Według Orlen Paliwa, przy rozbudowie Terminala Gazu Płynnego w Szczecinie o nowe pojemności magazynowe przewidywana jest też rozbudowę bocznicy kolejowej o trzy dodatkowe tory, budowa dodatkowego stanowiska przeładunkowego cystern kolejowych wraz z wagą kolejową oraz budowa pompowni LPG, jak również rozbudowa instalacji technologicznych, elektrycznych i przeciwpożarowych i odprowadzania wód deszczowych.

Spółka wyjaśniła, że postępowanie ogłoszone w związku z planowaną inwestycją będzie przebiegało w dwóch etapach: zbieranie ofert formalnych i technicznych do 28 lutego, a następnie zbieranie ofert handlowych, przy czym termin ofertowania to 14 dni. Jak wyjaśniono, „oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki formalne i techniczne wymagane w pierwszym etapie postępowania - ich weryfikacja przebiegnie pozytywnie - zostaną zaproszeni i zakwalifikowani do etapu drugiego, handlowego”.

Orlen Paliwa to podmiot zależny PKN Orlen, zajmujący się przede wszystkim hurtową sprzedażą benzyny, olejów napędowego i grzewczego, a także propanu, butanu, mieszaniny propan-butanu - LPG oraz gazu ziemnego. Wykonuje też instalacje przemysłowe na gaz płynny. Na terenie kraju posiada sieć terminali LPG, w tym morski terminal w Szczecinie.

Niedawno Orlen Paliwa oraz Zarząd Morskiego Portu Police i Grupa Azoty Polyolefins podpisały list intencyjny dotyczący budowy przez Orlen Paliwa Terminala Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach. Budowa miałaby obejmować przede wszystkim instalację składającą się z parku zbiorników oraz infrastruktury przeładunkowej dla obsługi dostaw drogą wodną, drogową i kolejową.

„Terminal umożliwiałby odbiór propanu dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego drogą kolejową lub drogową oraz dalszą dystrybucję, na potrzeby działalności prowadzonej przez Orlen Paliwa” - wyjaśniała m.in. spółka, informując o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie planowanej inwestycji.

Spółka Orlen Paliwa szuka też podmiotu do opracowania koncepcji programowo przestrzennej dla planowanej budowy Terminala Gazu Płynnego w bazie magazynowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oferty w ogłoszonym ostatnio postępowaniu można składać do 25 lutego. Pojemność magazynowa planowanego obiektu przewidywana jest na ok. 3 tys. ton, zdolność przeładunkowa na ok. 250 tys. ton w ciągu roku, w tym z dostaw kolejowych 200 tys. ton, a z dostaw autocysternami 50 tys. ton. Z kolei pojemność bocznicy kolejowej, uzależniona od ostatecznej lokalizacji, planowana jest tam do 100 wagonów.