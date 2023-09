Orlen powiększa swój największy magazyn gazu

Ponad 0,5 mld zł będzie kosztować powiększenie największego polskiego magazynu gazu w Wierzchowicach. Obecnie Orlen wykorzystuje magazyny w 95 proc. i na zimę czeka bez obaw.

Orlen, znany Polakom głównie jako koncern paliwowy, w listopadzie 2022 r. wchłonął PGNiG i od tego czasu jest również głównym graczem na polskim rynku gazu. Dlatego to Daniel Obajtek, prezes Orlenu, ogłosił w środę rozpoczęcie wartej 576 mln zł rozbudowy największego w kraju magazynu gazu w Wierzchowicach.

Rozbudowa własnymi siłami

W Wierzchowicach znajduje się jeden z siedmiu magazynów gazu Orlenu. Pięć z nich, w tym Wierzchowice, zlokalizowane są w dawnych złożach gazu, a dwa w kawernach solnych, czyli pustych przestrzeniach w złożach soli. Ich łączna pojemność to 3,3 mld m sześc. Dla porównania: w 2022 r. zużyto w Polsce około 20 mld m sześc. surowca. Magazynowaniem gazu zajmuje się również Gaz-System, też kontrolowany przez państwo.

Magazyn w Wierzchowicach zyska dzięki rozbudowie dodatkową pojemność na poziomie 800 mln m sześc., co odpowiada pojemności ośmiu statków i zwiększy moce magazynowe Orlenu do 4,1 mld m sześc. Same Wierzchowice będą zaś dysponowały około połową krajowych zdolności magazynowych.

Inwestycja potrwa do 2026 r., będzie kosztować 576 mln zł, a wykonawcami są trzy firmy z grupy Orlenu: PGNIG Technologie, PGNiG Gazoprojekt i Exalo.

Europa patrzy na magazyny

— Inwestycja poprawi bezpieczeństwo państwa — podkreślał Daniel Obajtek.

Magazynowanie gazu w całej Europie zyskało znaczenie po zeszłorocznej agresji Rosji na Ukrainę. Część państw zrezygnowała z dostaw rosyjskiego gazu, a niektórym, w tym Polsce, to Rosja odcięła dostawy. W konsekwencji przed minioną zimą europejskie magazyny były maksymalnie wypełnione. Zima okazała się jednak łagodna, w magazynach zostało sporo gazu, pojawili się też nowi dostawcy, dlatego nadchodząca jesień i kolejna zima nie budzą w Europie obaw.

— Nasza pojemność magazynowa jest wykorzystana w 95 proc. To bardzo dużo. Jesteśmy przygotowani na zimę — podkreślał Daniel Obajtek.

Kolejne lata rysują się niepewnie Łukasz Prokopiuk analityk DM BOŚ Inwestycje w magazyny gazu są koniecznością, bo to surowiec dziś rzadki i ważny dla bezpieczeństwa energetycznego. W tej chwili magazyny polskie i europejskie są wypełnione surowcem, więc zima, o ile nie będzie bardzo surowa, nie niesie ryzyka. Sytuacja w kolejnych latach wydaje się jednak niepewna. Po pierwsze, mamy dziś w Europie największe spowolnienie gospodarcze od lat, przez które konsumpcja gazu w Unii Europejskiej w zeszłym roku spadła o 12-13 proc. i w tym roku spada w podobnym tempie. To bardzo dużo. Po drugie, na rynku kontraktów na dostawy gazu można zauważyć, że instrumenty krótkoterminowe, np. miesięczne, są tańsze od długoterminowych np. z dostawami w przyszłym roku. To oznacza, że przy osłabionym popycie problemu z dostawami gazu nie ma, ale kiedy koniunktura gospodarcza wróci, to zaspokojenie popytu może być wyzwaniem.

Konsekwencją wojny w Ukrainie są też europejskie sankcje na rosyjską ropę i paliwa, dlatego Orlen planuje też rozbudowę magazynu paliw z 420 do 450 tys. m sześc. w tym roku.

Własne wydobycie też ważne

Poza magazynowaniem Orlen stawia też na inwestycje we własne wydobycie. Przejąwszy w zeszłym roku nie tylko PGNiG, ale także Lotos, Orlen zyskał złoża m.in. w Norwegii. Daniel Obajtek przypomniał, że integruje spółki wydobywcze i w ciągu siedmiu lat Orlen zainwestuje 17 mld zł w poszukiwanie i wydobycie w Polsce, a 40 mld zł w Norwegii. W efekcie w 2030 r. zamierza wydobywać 12 mld m sześc. gazu rocznie wobec dzisiejszych 7,7 mld m sześc. Prognozy wskazują, że całkowite zużycie gazu w Polsce może wtedy dojść do 30 mld m sześc.