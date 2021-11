Orsted i PW będą kształcić specjalistów morskiej energetyki wiatrowej

Polski oddział Orsted oraz Politechnika Warszawska (PW) podpisały list intencyjny ws. kształcenie przyszłych kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a w przyszłości także stworzenie programu stypendialnego dla najlepszych studentów.

Podpisany w poniedziałek list intencyjny rozpoczyna długofalową współpracę pomiędzy Orsted a Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w zakresie promowania badań i rozwoju, a także wdrażania bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych z myślą o rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

“Chcemy wykorzystać 30-letnie doświadczenie Orsted w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i wiedzę setek wspierających nas na całym świecie ekspertów do tego, by stworzyć ofertę szytą na miarę dla rodzącego się rynku offshore w Polsce. Oprócz zamiaru wniesienia jak największego wkładu w rozwój polskiej gospodarki poprzez nasze inwestycje, zależy nam na tym, by jak najwięcej inżynierek i inżynierów z polskich uczelni pracowało przy projektach morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Niezmiernie cieszymy się z możliwości nawiązania współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i stworzenia z tą prestiżową uczelnią platformy kształcenia przyszłych kadr obsługujących farmy wiatrowe nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie“ - powiedział Michael Prutsch, członek zarząd Orsted Polska of Services, która rozwija w Polsce projekty morskich farm.

Współpracę między stronami rozpocznie cykl wykładów gościnnych prowadzonych przez ekspertów Orsted. W planach jest także uruchomienie finansowanego przez Orsted pilotażowego programu stypendialnego dla studentów - magistrantów analizujących kluczowe wyzwania dla polskiego systemu elektroenergetycznego związane z rozwojem morskich farm na Bałtyku, a także programu stypendialnego dla kadry naukowej. Strony zamierzają pracować również nad stworzeniem programu i uruchomieniem kierunku studiów skoncentrowanego na morskich farmach wiatrowych.

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski (PEP), w polskiej części Morza Bałtyckiego do 2040 roku powstanie ok. 11 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Ich rozwój wygeneruje olbrzymie zapotrzebowanie na pracowników. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że w sektorze zatrudnienie może znaleźć ponad 70 tys. osób.