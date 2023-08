Ostateczny odczyt inflacji w strefie euro zgodny z wcześniejszym

Ostateczne dane o inflacji w strefie euro w lipcu potwierdziły dalszy jej spadek, donosi Reuters.

W piątek Eurostat potwierdził, że ceny detaliczne rosły w eurolandzie w lipcu o 5,3 proc. w ujęciu rocznym wobec 5,5 proc. w czerwcu. W ujęciu miesięcznym ceny spadły w lipcu o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem Inflacja bazowa nie zmieniła się i wynosiła 5,5 proc. w ujęciu rocznym. Niepokojąco wyglądał wzrost cen usług o 5,6 proc. w lipcu wobec 5,4 proc. w czerwcu.

Analitycy uważają, że dane o inflacji w lipiu nie przesądzą o decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Rynek nadal spodziewa się jeszcze jednej podwyżki o 25 pkt. bazowych i wzrostu stopy depozytowej do 4,0 proc. Nie jest jednak przesądzone, czy nastąpi to we wrześniu.