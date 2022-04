Ostra przecena na koniec spadkowego miesiąca na amerykańskich giełdach

Walory spółek technologicznych w kwietniu znalazły się w środku zawirowań rynkowych i wyprzedaży, ponieważ wysokie stopy procentowe szkodzą ich wycenom, a problemy z łańcuchem dostaw wynikające z Covid i wojny na Ukrainie zakłócają biznes.

Rynki oczekują, że podczas przyszłotygodniowego posiedzenia amerykańskich władz monetarnych zapadnie decyzja o kolejnej, drugiej po marcowej, podwyżce stóp procentowych. Najbardziej prawdopodobna wydaje się podwyżka kluczowej stawki o 50 punktów bazowych, choć pojawiły się już spekulacje, że może to być nawet 75 pb. Zaostrzenie w tak drastycznej skali po raz ostatni Fed zastosował od 1994 r. kiedy to zbliżał się do końca cyklu zacieśniania polityki z 3 do 6 proc.

Pilne i stanowcze działania ze strony Fed wydają się być konieczne zważywszy na najnowsze dane o inflacji. Choćby piątkowy odczyt dotyczący jednego z kluczowych dla banku centralnego miernika PCE core. W marcu wskaźnik wykluczający poddające się dużej zmienności ceny żywności i energii, wzrósł aż o 5,2 proc. w ujęciu rocznym. W rezultacie do 12-tu z rzędu miesięcy przedłużyła się seria kiedy indeks był powyżej docelowego przedziału Fed wynoszącego 2 proc..

Uwzględniając żywność i energię, wskaźnik inflacji skoczył o 6,6 proc. w marcu w porównaniu z poprzednim rokiem, przebijając 6,3-proc. wzrost z poprzedniego miesiąca i notując najwyższe tempo od 1981 r.

Nastroje panujące wśród giełdowych graczy uległy bardzo mocnemu pogorszeniu w ostatnich tygodniach. Jak wynika z raportu AAII, odsetek inwestorów indywidualnych określających swoje sześciomiesięczne perspektywy dla akcji jako „niedźwiedzie” wzrósł do 59,4 proc. co jest najwyższym poziomem od 2009 r.

Piątkowa wyprzedaż była w głównej mierze pokłosiem obaw inwestorów odnośnie przyszłych zysków gigantów technologicznych. Niepokój wywołały m.in. raporty takich potentatów jak Netflix czy Amazon. Taniały też walory Apple, momentami o ponad 2 proc., choć kwartalne wyniki były rekordowe i lepsze od oczekiwań analityków z Wall Street. Inwestorzy przestraszyli się jednak ostrzeżenia producenta iPhonów, że problemy z łańcuchami dostaw mogę znacząco ograniczyć produkcję, a tym sam i dochody podatkowe.

Zniżkowały wszystkie 11 składowych sektorowych indeksu S&P 500. Najmocniej przeceniano wskaźnik branży produktów konsumenckich z sięgającym ponad 4 proc. spadkiem. Wiceliderem korekty był segment nieruchomości.

Pod kreską toczył się również handel akcjami dwóch czołowych koncernów paliwowych. W przypadku Exxon Mobil przecenę wymusiła informacji o konieczności dokonania sięgających 3,4 mdl USD odpisów w związku z wyjściem z Rosji. Z kolek zniżka walorów Chevronu była pokłosiem rozczarowujących rezultatów kwartalnych.

Na finiszu sesji indeks największych blue chipów Dow Jones IA tracił blisko 940 pkt, zniżkując o 2,77 proc. Wskaźnik szerokiego rynku S&P500 spadał o 3,63 proc. wchodząc ponownie w rejon korekty. Natomiast Nasdaq Composite zapikował aż o 4,17 proc.

W skali miesiąca indeksy straciły odpowiednio DJ IA 4,9 proc., S&P500 około 8,8 proc. (najsłabszy wynik od marca 2020 r.), natomiast Nasdaq ponad 13 proc. i był to najgorszy wynik od października 2008 r.