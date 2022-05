Polacy nadal posiadają znacznie mniejszy majątek od naszych zachodnich i południowych sąsiadów. W 2020 roku oszczędności przeciętnego Kowalskiego wynosiły średnio niecałe 7 tys. euro. W tym samym czasie przeciętny Czech zaoszczędził 3, a Niemiec 11 razy więcej. To i tak spora zmiana w ciągu ćwierć wieku. W 1997 roku przeciętny Polak miał na koncie zaledwie tysiąc euro, Czech 2,5, a Niemiec 21 tys. euro.

Aktywa przeciętnego Polaka to niespełna 10 proc. tego, czym dysponuje przeciętny Niemiec.

Od 25 lat zaskórniaki Polaków niezmiennie dosłownie zalegają na rachunkach bankowych - wynika z raportu SpotDaty i Provident Polska „W kierunku nowego stylu życia. 25 lat finansów Polaków”. Ponad połowa środków nie pracuje na przyszłość naszych rodaków. Około 10 proc. Polaków inwestuje oszczędności w akcje i obligacje, blisko 20 proc. w fundusze emerytalne i inwestycyjne. To wciąż niedostatecznie duża, ale zauważalna zmiana w porównaniu z 1997 rokiem. Wtedy w akcjach swoje środki ulokowało jedynie ok. 5 proc. Kowalskich, fundusze emerytalne praktycznie nie korzystały z oszczędności Polaków. Zmieniło się też nasze podejście do gotówki. W tej formie swoje aktywa finansowe trzyma ok. 10 proc. z nas, jeszcze 25 lat temu było to 2 razy więcej osób. Co ciekawe, mimo sporych różnic w zasobności portfela, Polacy i Niemcy na podobną skalę inwestują pieniądze. Czesi nieco częściej od Polaków swoje aktywa finansowe utrzymują na rachunkach bankowych i w gotówce.

W ciągu ostatnich 25 lat Polacy zaczęli inwestować swoje oszczędności równie często co Niemcy.

Więcej o zachowaniach finansowych Polaków przez ostatnie ćwierć dekady przeczytasz w raporcie SpotDaty i Provident Polska „W kierunku nowego stylu życia. 25 lat finansów Polaków”.