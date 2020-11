Oszczędzanie w czasach kryzysu — dlaczego on-line znaczy lepiej?

Polacy oszczędzają, a potwierdzają to dane z raportu CBOS, zgodnie z którymi aż 61% z nas posiada odłożone środki. Swoich oszczędności nie chowamy jednak „do skarpety”, za to chętnie korzystamy z nowoczesnych rozwiązań. Zwłaszcza teraz, gdy staramy się utrzymywać dystans społeczny, wyrażenie „bankuję online” nabrało zupełnie nowego znaczenia.

Czy oszczędzanie jest modne?

Oszczędzamy częściej niż nasi rodzice. Takie dane wynikają z raportu Oszczędności i długi Polaków w pierwszej połowie marca, opublikowanego przez CBOS w kwietniu 2020 roku. W praktyce oznacza to, że w 2007 roku tylko 23% ankietowanych potwierdziło, że ich gospodarstwa domowe posiadają jakiekolwiek oszczędności, a w tym roku odpowiedź twierdzącą dało 61% respondentów. Oszczędzamy tym chętniej, im lepiej nam się powodzi. Co ciekawe, największą skłonność do odkładania środków mają ludzie młodzi do 34 roku życia. Jak połączyć te dane z docierającymi do nas zewsząd komunikatami dotyczącymi życia ponad stan? Niestety, pomimo tego, że Polacy chętnie oszczędzają, to skala tych oszczędności, wciąż nie jest zbyt duża. Ponad trzy czwarte ankietowanych przyznaje, że w razie sytuacji kryzysowej, ze zgromadzonych środków nie jest w stanie przeżyć dłużej niż dwa miesiące, nie rezygnując z obecnego standardu życia.

Oszczędzanie stało się zatem nie tyle konieczne, co modne. Coraz chętniej czytamy blogi poświęcone finansom, słuchamy podcastów i z wielką dokładnością prowadzimy domowe budżety w arkuszach kalkulacyjnych. Wszystko robimy zdalnie, online i wtedy, gdy mamy na to czas. Dlaczego nie mają znajdować się tam, gdzie my przebywamy na co dzień, czyli w Internecie?

Gdzie ulokować swoje oszczędności?

Szukając odpowiedniego miejsca dla naszych środków, warto zaufać sprawdzonym instytucjom, które mają duże doświadczenie w produktach finansowych, także tych dostępnych online. Jedną z nich jest z pewnością grupa BFF Banking Group, ekspert w dziedzinie finansów, obecny na 12 europejskich rynkach, który w Polsce klientom indywidualnym oferuje m.in. depozyty terminowe, dostępne w zupełności online. Aspekt ten stale zyskuje na znaczeniu m.in. dlatego, że Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości internetowej, co potwierdzają dane z raportu NetB@nk, który został opracowany i opublikowany przez Związek Banków Polskich. Tym samym coraz chętniej szukamy za pośrednictwem Internetu nie tylko ofert kredytów, ale właśnie bezpiecznych form ulokowania swoich oszczędności. Natomiast w tej kwestii eksperci finansowi pozostają zgodni - w obecnych czasach korzystanie z ryzykownych form inwestowania czy też zamrażanie środków np. poprzez zakup nieruchomości, nie są najefektywniejszym rozwiązaniem. Jeśli bowiem planujemy ulokować nasze oszczędności w bezpieczny, pozbawiony ryzyka sposób, zachowując jednocześnie dość łatwy i szybki dostęp do gotówki, optymalną opcją są lokaty terminowe.

Lokaty terminowe jako sposób na oszczędzanie

Lokaty to w dzisiejszych czasach jeden z bezpieczniejszych sposobów na inwestowanie oszczędności. Dzięki nim odłożymy środki na wybrany przez siebie okres, a te nie będą leżały na koncie i kusiły do nieuzasadnionego wydania. Dodatkowo wybierając depozyt ze stałym oprocentowaniem, zyskujemy pewność co do tego, o ile powiększy się nasz kapitał po jego zakończeniu. Warto w tym miejscu przyjrzeć się ofercie wspomnianej wcześniej BFF Banking Group, czyli Lokacie Facto. Wybierając jej wariant na 9 lub 12 miesięcy, zyskujemy oprocentowanie wynoszące 1,60% w skali roku, co stanowi jedną z najatrakcyjniejszych propozycji dostępnych obecnie na rynku. Klienci detaliczni mogą również założyć Lokatę Facto na krótszy czas, np. na 6 lub 3 miesiące. Niezależnie od okresu zapadalności, minimalny depozyt powinien wynosić 5000 zł, przy czym nie został narzucony limit liczby zakładanych lokat. Zgromadzone odsetki wraz z kapitałem zostaną przelane na powiązany rachunek depozytowy na koniec okresu lokaty.

Nowoczesne oszczędzanie online

W obecnej, wymagającej sytuacji zmiana procedur czy zwiększenie liczby usług, do których mamy zdalny dostęp, zyskuje na znaczeniu. Decydując się zatem na założenie lokaty, warto wybrać taką, którą również możemy otworzyć bez konieczności wychodzenia z domu. Zwłaszcza, że otwarcie lokaty takiej jak Facto wiąże się z prostą i przejrzystą procedurą – wystarczy wypełnić krótki formularz, podając swoje dane osobowe i numer rachunku bankowego, przygotować skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości oraz potwierdzić swoje dane przelewem z innego banku.

Właścicielem marek Lokata Facto oraz BFF Banking Group jest Banca Farmafactoring S.p.A.