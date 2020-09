Prywatny odczyt PMI przemysłu Chin sierpniu okazał się wyższy niż oczekiwano, informuje Reuters.

Publikowany przez Caixin/Markit PMI przemysłu Chin wzrósł w sierpniu do 53,1 z 52,8 w lipcu. To jego czwarty z rzędu wzrost i najwyższy odczyt od stycznia 2011 roku. Analitycy prognozowali 52,6.

Reuters zwraca uwagę, że do dalszego wzrostu wskaźnika aktywności przemysłu przyczynił się pierwszy w tym roku wzrost subindeksu zamówień eksportowych, co wiąże się ze znoszeniem ograniczeń w gospodarkach partnerów handlowych Chin. Okazało się to także wsparciem dla subindeksu produkcji, który zanotował największy wzrost od prawie dekady.