PAIH: najwięcej miejsc pracy w SSE powstało w latach 2015-18 dzięki firmom z Niemiec

Najwięcej miejsc pracy w specjalnych strefach ekonomicznych powstało w latach 2015-18 dzięki firmom z Niemiec - podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dodano, że na kolejnych miejscach znalazły się firmy z Korei Południowej, USA i Polski.

Jak podała w poniedziałek PAIH, analiza wartości przemysłowych projektów inwestycyjnych wspartych przez Agencję w latach 2015-18 pokazuje, że 80 proc. z nich została ulokowana w SSE.



Najwyższa wartość projektów w SSE w tym okresie przypada na sektor elektromobilności (42 proc.), motoryzacyjny (22 proc.) i spożywczy (6 proc.).



"Analizując wszystkie projekty największa wartość inwestycji napłynęła od firm z Korei Południowej (29 proc.), Niemiec (16 proc.) oraz Polski i Belgii (po 8 proc." - wskazała PAIH.



Jak dodano, najwięcej miejsc pracy w ramach branż przemysłowych w SSE utworzył przemysł motoryzacyjny (40 proc.), elektromobilność (15 proc.) i sektor spożywczy (12 proc.).



Z kolei najwięcej inwestycji w ramach branż przemysłowych skupiają: Korea Południowa (32 proc.), Niemcy (15 proc.), Belgia (9,75 proc.) i Polska (8,31 proc.).



"Analizując wszystkie projekty - najwięcej miejsc pracy powstało, dzięki firmom z Niemiec (16 proc.), Korei Południowej (15 proc.), USA (12 proc.) oraz Polski (11 proc.) - podsumowuje PAIH.



Dotychczasowym narzędziem "wspierającym w sposób systemowy przedsiębiorczość w Polsce" były Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) powołane do życia na mocy ustawy z 1994 r. - przypomina PAIH. Miały one na celu przyspieszenie rozwoju najuboższych regionów kraju, przyciągnięcie kapitału i zmniejszenie bezrobocia. "Dzięki SSE w okresie 1995–2017 na ich terenach powstało 2000 firm, stworzono i utrzymano ponad 350 tys. miejsc pracy i pozyskano kapitał o łącznej wartości ponad 120 mld zł" - zaznaczono.



30 czerwca br. weszła w życie ustawa, na mocy której cały obszar Polski, na którym można prowadzić działalność gospodarczą, stał się specjalną strefą ekonomiczną (tzw. Polska Strefa Inwestycji). Nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty są przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Premiowane są te przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek.



Eksperci Colliers International, EY oraz PAIH zwracają uwagę w poniedziałkowym komunikacie, że w ramach Polskiej Strefy Inwestycji można się ubiegać o pomoc na realizację projektów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. "W odniesieniu do tej drugiej kategorii rozszerzono zakres działalności, która ma szansę być objęta zwolnieniem podatkowym. Znacznie niższym kryteriom ilościowym – tzn. określającym minimalną wartość nakładów inwestycyjnych – podlegają projekty związane z badaniami i rozwojem, a także z nowoczesnymi usługami dla biznesu" - wskazano. Dodano, że wyjściowy poziom kosztów kwalifikowanych obniżono też dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie od 80 do 98 proc.



Według prezesa PAIH Tomasza Pisuli założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez nasz kraj "konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy" "Rozwiązanie to pozwala PAIH przyciągnąć takie inwestycje, które zapewnią Polsce długoterminowy wzrost i rozwój gospodarczy" - ocenił w poniedziałek Pisula.