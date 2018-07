PAIH: w lipcu wartość zagranicznych projektów inwestycyjnych o 1,3 mld EUR większa niż rok temu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi obecnie 179 zagranicznych projektów inwestycyjnych o wartości 7,2 mld euro. Rok temu w lipcu ich wartość wyniosła 5,9 mld dol. - powiedział PAP w poniedziałek wiceprezes Agencji Krzysztof Senger.

"W ostatnich miesiącach odnotowaliśmy zwłaszcza dużo większe zainteresowanie przenoszeniem do Polski procesów produkcyjnych poddostawców głównych producentów sektora motoryzacyjnego. Dotyczy to szczególnie nowego podsektora branży automotive, czyli elektromobilności" – wyjaśnił Senger.



Elektromobilność, sektor oponiarski i motoryzacyjny to, jak zaznaczył, branże, gdzie wartość prowadzonych inwestycji jest największa. Jest to odpowiednio: 2,77 mld euro, 890 mln euro, 847,9 mln euro.



"Polska wyczuła idealnie moment rewolucji w motoryzacji. Jesteśmy dziś jednym z najwyżej spozycjonowanych krajów na liście poddostawców dla sektora elektromobilności. To u nas są produkowane baterie i wiele innych podzespołów, głównie firm azjatyckich, z których powstaje finalny produkt, czyli samochód elektryczny" – zaznaczył Senger.



Według PAIH najwięcej tego typu projektów pochodzi z Korei Południowej i Chin.



Na kolejnych trzech miejscach branżowego rankingu znalazły się: AGD (223 mln euro), sektor maszynowy (219 mln euro) i metalowy (202,5 mln euro).



Pod względem liczby realizowanych w Polsce projektów dominują Stany Zjednoczone, które prowadzą obecnie u nas inwestycje o wartości 953,5 mln euro, dające zatrudnienie 13,9 tys. osób. Drugą pozycję zajmują Niemcy (906,5 mln euro; ponad 4,8 miejsc pracy), a trzecią - Wielka Brytania (248,1 mln euro; przeszło 2 tys. miejsc pracy).



Zarówno w inwestycjach produkcyjnych, jak i usługowych PAIH spodziewa się dalszego wzrostu poziomu jakości i stopnia zaawansowania technologicznego projektów. "Coraz częściej widać implementację tzw. +industry 4.0+ w procesach produkcyjnych. O tym trendzie dużo rozmawiamy przykładowo z inwestorami z Niemiec" - zaznaczył wiceszef Agencji. Jak dodał, firmy, które działają już w Polsce, interesują się lokowaniem w naszym kraju "komponentu badawczo-rozwojowego".



"Grupa inwestycji tego typu, przy których asystowaliśmy, sukcesywnie rośnie" - powiedział Senger. Chodzi nie tylko o branże produkcji, ale i sektor tzw. usług nowoczesnych - wyjaśnił.



Senger podkreślił, że kluczem do rosnącej jakości inwestycji w Polsce są wysokie kwalifikacje polskich kadr. "Dość szybki proces budowania zaufania do polskich zespołów skutkuje realizacją coraz bardziej zaawansowanych procesów" - zaznaczył.



PAIH zwraca też uwagę na szybko malejącą stopę bezrobocia i wzrost wynagrodzeń. Według Agencji zwłaszcza w tym kontekście w najbliższym czasie konieczne będzie znaczące zacieśnienie współpracy biznesu ze szkołami technicznymi i zawodowymi oraz reforma edukacji zawodowej. "Dostrzegając ten trend polski rząd wdraża projekt szkół branżowych" - przypomniała PAIH.