Pałac w Sztynorcie z kolejna dotacją Bundestagu

Bundestag przyznał na remont pałacu w Sztynorcie na Mazurach kolejną dotację w kwocie pół miliona euro - poinformował prezes Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury Wojciech Wrzecionkowski.

Punkt informacyjny w sztynorckim pałacu wykonano ze środków, które przyznał temu budynkowi Bundestag (pół miliona euro). W tym miejscu turyści będą mogli odpocząć i zasięgnąć informacji o tym najbardziej znanym wschodniopruskim pałacu, który jest na Mazurach.



"Ponieważ dotacja Bundestagu została wykorzystana właściwie i terminowo otrzymaliśmy informację, że Bundestag przyznał nam kolejną dotację w wysokości pół miliona euro. Zapewniono nas także, że taka pomoc finansowa będzie kierowana do tego miejsca w sumie przez 10 lat. To daje nam wiarę, że pałac nie tylko zostanie wyremontowany, ale i wróci w nim życie" - powiedział Wrzecionkowski. Dodał, że kierowana przez niego Fundacja złożyła także w polskim Ministerstwie Kultury wniosek o dotację na prace remontowo-konserwatorskie.



Podczas zakończonych w ostatnim czasie prac konserwatorskich drewnianych stropów pałacu konserwatorzy odkryli m.in. alegoryczne malowidła. W ostatnich tygodniach w budynkach gospodarczych należących niegdyś do sztynorckiego majątku znaleziono zdemontowany XVI w. piec kaflowy, który ogrzewał kiedyś pałacowe komnaty. Firma, która obecnie ma port w Sztynorcie i budynki gospodarcze nieodpłatnie przekazała ten piec Fundacji.



Pałac w Sztynorcie jest najważniejszym wschodniopruskim pałacem. Leżący na półwyspie oddzielającym jeziora Mamry, Kirsajty i Dargin pałac od XV wieku aż do zimy 1945 roku był główną siedzibą rodową Lehndorffów - jednego z najznamienitszych i najbardziej znanych rodów szlachty pruskiej. Z tej rodziny wywodził się m.in. jeden z warmińskich biskupów, wielu jej członków służyło w armii i pracowało w dyplomacji - zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Ostatni z rodu, Henrich, 20 lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu w Gierłoży brał udział w nieudanym zamachu na Hitlera.



W 1941 r. pałac zajęło ministerstwo spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej. Bywał tu minister Joachim von Ribbentrop. Podczas działań wojennych w 1945 r. Sztynort uniknął zniszczenia. Do 1947 r. w pałacu miała siedzibę kwatera wojsk radzieckich.



W PRL-u w sztynorckim pałacu rezydowała administracja PGR-u, w latach 90. pałac popadł w ruinę. Od 2009 roku w pałacu Fundacja m.in. wyremontowała dach i wzmocniła stropy, osuszono fundamenty. Pieniądze na te prace pochodziły m.in. z Bundestagu oraz od rodziny Lehndorffów, która na ten cel na aukcjach sprzedała część rodzinnych pamiątek; w ten sposób zebrano 50 tys. euro.



Fundacja chce, by po remoncie całego pałacu w Sztynorcie znalazło się m.in. muzeum szlachty wschodniopruskiej - rodzina Lehndorffów zamierza przekazać muzeum oryginalne wyposażenie z dawnego pałacu. Część obiektu będzie przeznaczona na cele hotelowe.



Wśród dzieci Henricha von Lehndorffa, ostatniego dziedzica sztynorckiego pałacu, najbardziej znana jest Vera, która była top modelką i aktorką. Występowała pod pseudonimem Veruschka.