Paliwo lotnicze jest tak tanie, że używa się go obecnie do napędu statków

Paliwo lotnicze normalnie jest jednym z najdroższych produktów naftowych. Z powodu kryzysu branży przewozów lotniczych stosuje się je obecnie w mieszance paliwa o niskiej zawartości siarki napędzającego statki.

Dodatek paliwa lotniczego był stosowany po raz pierwszy w mieszankach VLSFO w kwietniu i maju w Singapurze. Potem stało się to nieekonomiczne z powodu odbicia ceny nafty lotniczej, powiedział Eugene Lindell, analityk w firmie konsultingowej JBC Energy GmbH. Zauważył, że dodatek paliwa lotniczego ponownie zaczął być stosowany z powodu ponownego spadku jego ceny.

- Tylko w sytuacji kiedy gospodarka jest w całkowitej rozsypce można zobaczyć dużo droższe składniki wprowadzane wprost do VLSFO – podkreślił Lindell.

Cena paliwa lotniczego w Singapurze spadła z ponad 70 USD za baryłkę w styczniu w pobliże 20 USD na początku maja, aby następnie powrócić do ok. 41 USD. Cena paliwa VLSFO jest o ok. 53 proc. niższa niż w na koniec ubiegłego roku.