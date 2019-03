Pallad staniał najmocniej od ponad 19 lat

Cena palladu na rynku terminowym spadła o prawie 100 USD. To największy jednodniowy spadek kursu metalu od ponad 19 lat.

Pallad drożał przez cztery miesiące z rzędu do końca lutego. Tłumaczono to zbyt małą podażą metalu wobec rosnącego popytu branży motoryzacyjnej, która wykorzystuje go w katalizatorach. Tydzień temu cena palladu ustanowiła rekord dochodząc do 1560,40 USD. Od tego czasu spadła o 8,9 proc. W środę na Comex kurs uncji palladu z czerwcowych kontraktów spadał o 94,40 USD, czyli 6,23 proc., do 1421,50 USD. To największy jednodniowy spadek kursu w ujęciu dolarowym od 23 lutego 2000 roku i największy procentowy od...