Pandemia COVID-19 to wyzwanie, któremu musimy sprostać

Jak pandemia wpływa na funkcjonowanie największej sieci oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego? O globalnej recesji, błyskawicznym przekształceniu trzech oddziałów Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w oddziały zakaźne o profilu kardiologicznym, zdalnym monitorowaniu serca i walce z koronawirusem opowiada Bartosz Sadowski, prezes zarządu American Heart of Poland.

Wiele przedsiębiorstw dotkliwie odczuwa skutki pandemii. Na ile warunki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 utrudniają świadczenie usług Grupy American Heart of Poland (AHP)?

Bartosz Sadowski: Rzeczywiście dane i wskaźniki napływające z gospodarek całego świata nie wyglądają optymistycznie. Światowa gospodarka może w tym roku skurczyć się o 3 proc., co oznaczałoby najgłębszą recesję od lat 30. ubiegłego wieku. Spowolnienie gospodarcze dotyczy każdej branży, jednak w opiece zdrowotnej musieliśmy się skupić na najważniejszym obecnie celu, jakim jest walka z COVID-19, oraz organizacji pracy naszych oddziałów kardiologicznych umożliwiającej przyjęcia pacjentów w stanach nagłych, w zupełnie nowych warunkach epidemiologicznych. Nasze placówki, podobnie jak cały polski system opieki zdrowotnej, stanęły przed olbrzymim wyzwaniem. Konieczne było natychmiastowe stworzenie i wdrożenie nowych procedur bezpieczeństwa. Musieliśmy również zadbać o dostępność testów, środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych, a także o przemodelowanie placówek wyznaczonych do leczenia pacjentów zdiagnozowanych jako COVID+. Działamy według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych i Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ostatnio sporo mówi się o spadkach liczby zabiegów w kardiologii interwencyjnej nawet o kilkadziesiąt procent. Czy w Grupie AHP również zaobserwowaliście taką zależność?

O ile nasze oddziały są przygotowane do udzielania świadczeń, o tyle znamienna jest nasza obserwacja dotycząca samych pacjentów. W ostatnim czasie zauważyliśmy istotny spadek liczby hospitalizacji w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji. To zdecydowanie mniej zgłoszeń w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dodatkowo osoby, które przyjmujemy na oddziały, są często w skrajnie ciężkim stanie świadczącym o zbyt późnym zgłoszeniu się po pomoc. Oznacza to niestety, że pacjenci boją się zgłaszać do kardiologa w czasach pandemii SARS-CoV-2. Taka postawa jest jednak błędna. Jeżeli ktoś ma dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, które nie ustępują bądź nasilają się w czasie, obniżoną tolerancję wysiłku lub narastające objawy w postaci duszności, to powinien bezwzględnie skonsultować się z lekarzem bądź pogotowiem ratunkowym. Odroczenie hospitalizacji, szczególnie w przypadku pacjenta kardiologicznego, może znacząco wpłynąć na pogorszenie jego stanu zdrowia i doprowadzić do zagrożenia życia. Nie możemy do tego dopuścić. Każdy pacjent wymagający hospitalizacji w oddziale kardiologii, kardiochirurgii czy chirurgii naczyń znajdzie u nas pomoc.

Jak bogate doświadczenie Grupy AHP przydaje się w walce z koronawirusem?

Na walkę z koronawirusem nie mogliśmy się przygotować. Patogen SARS-CoV-2 jest w wielu aspektach jeszcze nieznany i nadal badany. Jednak w dobie pandemii COVID-19 podjęliśmy wiele działań, które pozwoliły zabezpieczyć świadczenie usług opieki zdrowotnej. Musieliśmy nauczyć się stosować środki ochrony indywidualnej, wdrożyć bardzo rygorystyczne procedury bezpieczeństwa i dostosować sposób funkcjonowania naszych oddziałów szpitalnych oraz placówek ambulatoryjnych do nowych warunków związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną. To była praca pod presją czasu, wymagająca wielu wyrzeczeń i maksymalnego zaangażowania.

Trzy oddziały spośród dwudziestu w całej Polsce, w których działają Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, zostały przekształcone w ośrodki chorób zakaźnych i przeznaczone do specjalistycznego leczenia zakażeń SARS-CoV-2. Jak wygląda praca na tych oddziałach?

To dla nas całodobowa praca nad wyposażeniem oddziałów w niezbędne ilości środków ochrony indywidualnej, produktów dezynfekujących, leków, a także nad zabezpieczeniem kadry. Wreszcie nad leczeniem pacjentów kardiologicznych chorych na COVID-19 na pierwszej linii frontu – w świeżo przekształconych oddziałach zakaźnych przeznaczonych wyłącznie do udzielania świadczeń pacjentom zakażonym koronawirusem. Sposób funkcjonowania oddziałów PAKS w Tychach, Zgierzu i Kędzierzynie-Koźlu został zdefiniowany od nowa. Musieliśmy dostosować obsadę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego do nowych warunków. Ponadto niezbędne były pilne inwestycje budowlane: zmiana infrastruktury oddziałów i wydzielenie stref czystych – wolnych od wirusa, stref brudnych i stref buforowych, a także drogi przemieszczania się personelu i pacjentów tak, aby zapewnić im skuteczną izolację. Obecnie nasz personel medyczny dzieli się na zespół wyznaczony do opieki nad osobami podejrzewanymi o zakażenie lub zakażonymi SARS-CoV-2, a także na zespół przypisany pozostałym pacjentom kardiologicznym. Należy pamiętać, że w przypadku tych ostatnich nie możemy przerwać terapii ze względu na panującą pandemię. Chcąc zapewnić pacjentom możliwie najlepszą opiekę w tych trudnych czasach, udostępniliśmy możliwość telekonsultacji, co pomoże szybciej zidentyfikować osoby potrzebujące dalszej pomocy w warunkach szpitalnych. Osoby poszukujące porady mogą kontaktować się z infolinią, gdzie na pewno otrzymają komplet informacji. Pacjentom w stanie stabilnym, którzy wymagają obserwacji, polecamy, zwłaszcza w czasie pandemii, skorzystanie ze zdalnego monitoringu serca – Tele EKG.

Jak działa zdalne monitorowanie serca? W jaki sposób pomaga lekarzom i pacjentom?

Telemonitoring serca to zdalna opieka kardiologiczna, która zapewnia użytkującym pacjentom bezpieczeństwo przez całą dobę. W ramach usługi Tele EKG w American Heart of Poland otrzymują oni osobiste aparaty monitorujące, dzięki którym możliwe jest wykonywanie badania EKG w dowolnym miejscu i czasie. Wyniki badania są automatycznie raportowane do Kliniki Serca 24. Do zalet tej metody można zaliczyć właśnie skrócony czas reakcji na zagrożenia – pacjent może przeprowadzić badanie natychmiast, w momencie kiedy odczuwa niepokojące objawy. To również ułatwiony kontakt bezpośredni ze specjalistą bez stania w długich kolejkach. Taki system pozwala na skuteczniejszą ocenę postępu leczenia ze względu na możliwość częstszej kontroli bez zbędnego obciążania pacjenta. U pacjentów, którzy zdecydowali się na zdalny monitoring serca, obserwujemy 18-krotnie szybsze wykrycie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca oraz zmniejszone o 46 proc. ryzyko pobytu w szpitalu, co jest niezwykle ważne w czasach pandemii.

Co można powiedzieć o stanie rozpowszechnienia i zastosowania we współczesnej kardiologii tej metody diagnozowania i leczenia?

Tele EKG, podobnie jak inne usługi telemedyczne, staje się coraz bardziej popularne. Niewątpliwie ograniczenia związane ze stanem epidemii wpływają na tempo rozwoju telemedycyny. Powołując się na badania Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat, obecnie aż 72 proc. Polaków uważa zdalną pomoc w formie telemedycyny za najbezpieczniejszą formę kontaktu z lekarzem. Odsetek polskich pacjentów korzystających z telemedycyny w ciągu ostatniego miesiąca wzrósł aż o 17 punktów procentowych. Jeśli chodzi o nasze oddziały, to możemy powiedzieć, że w ciągu każdego roku pacjenci wykonują za pośrednictwem Kliniki Serca 24 około 10 200 badań, z czego przeszło połowa to badania alarmowe. Obecnie usługi telemedyczne działają we wszystkich placówkach należących do Grupy AHP.

Jak w obliczu nowych wyzwań odnajduje się personel PAKS-ów?

Priorytetem jest dla nas życie i zdrowie naszych pacjentów oraz personelu. Zapewniamy odpowiednie ilości środków ochrony indywidualnej i dbamy o kwestie bezpieczeństwa. Wszystkim osobom przebywającym na terenie naszych oddziałów wykonujemy badania przesiewowe, nawet jeśli nie mają objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem. Korzystamy z badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą Real Time RT-PCR, a także badań wykrywających przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 klasy IgM i IgG. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem, a nasi pracownicy są tego świadomi. Wykazują się niezwykłą odpowiedzialnością i profesjonalizmem. Mimo ekstremalnych warunków i niecodziennej sytuacji, w jakiej przyszło im pracować, widzę, że nasz zespół jest jeszcze bardziej zaangażowany. Jestem wdzięczny wszystkim pracownikom Grupy American Heart of Poland – lekarzom, pielęgniarkom, technikom, ratownikom medycznym, a także wszystkim pozostałym pracownikom ochrony zdrowia. Doceniam ich trud i poświęcenie i wierzę, że już niebawem wrócimy do normalności. To trudny, złożony proces. Czekamy na dalsze decyzje w sprawie odmrażania gospodarki ze strony Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów.

To największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, która powstała prawie 20 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) – ponad 20 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. W sieci oddziałów szpitalnych PAKS leczeni są pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego (w tym z ostrym zawałem serca), miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia i wadami serca. Placówki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. W 2012 r. w ramach Grupy AHP uruchomiono Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) AHP, które prowadzi badania oraz zaawansowane programy szkoleniowe, a także staże naukowe dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. W ramach AHP działają takie marki, jak: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS), Uzdrowisko Ustroń, Nafis, I-Kar oraz Centrum Kardiologii Józefów.

