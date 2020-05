Pandemia przyspieszy cyfryzację międzynarodowego handlu

W międzynarodowym handlu wciąż dominuje papierowy obieg dokumentów. Myślę, że pandemia przyspieszy stworzenie globalnej platformy obiegu elektronicznego – uważa Piotr Jabłoński, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w Banku BNP Paribas.

COVID-19 zamroził międzynarodowy handel, zaburzył łańcuchy dostaw. Jak bardzo odczuwają to klienci Banku BNP Paribas?

Różnie się to układa w różnych obszarach geograficznych. W tej chwili kryzys najbardziej odczuwają firmy skoncentrowane na handlu z partnerami europejskimi z Włoch, Hiszpanii, Francji czy Niemiec. Tu widać duże spadki wolumenów obrotów, pojawiają się zatory płatnicze spowodowane przez odbiorców zachodnioeuropejskich. W Unii praktycznie stanęła produkcja, co wpływa najdotkliwiej na polską branżę meblarską czy automotive.

Trochę inaczej wygląda handel z Dalekim Wschodem, przede wszystkim z Chinami. Tam zatrzymanie produkcji, a w związku z tym importu, nastąpiło już w lutym. Ale w marcu w Chinach produkcja powoli ruszyła i dochodzi już do pełni mocy. Import się odbudowuje, eksport także. W ubiegłym tygodniu było to już wyraźnie widoczne. Istotne rynki zbytu dla naszych firm w tym regionie to także Indie, Sri Lanka, Bangladesz. Tu sytuacja jest trudniejsza. W Indiach zostały praktycznie sparaliżowane usługi kurierskie i mocno ograniczony przesył towarów. Są bardzo duże zaburzenia w łańcuchu dostaw.

Czy istnieją jakieś formy wsparcia dla polskich eksporterów?

Programy pomocowe ruszają. Klienci liczą przede wszystkim na PFR, bo to jest pomoc bezpośrednia i gotówkowa. Program subwencji wystartował w ubiegłym tygodniu i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie ze strony firm, które importowały z Dalekiego Wschodu, bo popyt konsumpcyjny na wiele dóbr, np. na odzież i obuwie, w Polsce się załamał.

Przedsiębiorcy liczą także na wsparcie ze strony KUKE, np. na objęcie 100-procentowym ubezpieczeniem ryzyka handlowego na poszczególnych rynkach.

Z jakich produktów i usług finansowych najlepiej teraz korzystać, aby zabezpieczyć ciągłość łańcucha dostaw?

Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się zatorów płatniczych. Dlatego spodziewamy się wzrostu zainteresowania różnego typu instrumentami zabezpieczającymi rozliczenia – akredytywami, gwarancjami bankowymi, inkasami dokumentowymi, ubezpieczeniami, faktoringiem.

Czy pandemia zmieniła sposób wymiany dokumentów? Może pojawiły się nowe formy wymiany pomiędzy uczestnikami transakcji zabezpieczanych przez banki?

Nie mamy obecnie globalnego rozwiązania, które pozwoliłoby zamienić dokumenty fizyczne na elektroniczne. Obecnie cała dokumentacja w zakresie akredytyw, konosamenty, listy przewozowe itd., odbywa się w formie papierowej. Myślę, że pandemia przyspieszy prace nad budową platformy elektronicznej, która będzie wykorzystywana w światowym handlu. BNP Paribas uczestniczy w pracach zmierzających do powstania jednolitej, globalnej platformy opartej na blockchain, która byłaby standardem na rynku międzynarodowym. Dzięki takiej platformie standardowe cykle rozliczeń można byłoby skrócić do jednego dnia.

W Polsce sukcesywnie odchodzimy od dokumentacji papierowej. Gwarancje bankowe np. już są wystawiane i podpisywane w formie elektronicznej.

Podsumowując, jakie są teraz szanse, a jakie zagrożenia dla polskich przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowej wymianie?

Największe ryzyko związane jest teraz z rynkami europejskimi, bo tu głębokość kryzysu jest trudna do oszacowania. Równocześnie ta sytuacja zmieni sposób myślenia wielu przedsiębiorców. Spowoduje, że będą szukali dywersyfikacji dostawców, stworzą sobie możliwości szybkiego przerzucania się z jednego rynku na inny, by nie uzależniać się choćby od Dalekiego Wschodu. Myślę, że część produkcji może także wrócić z Azji do Europy, na czym Polska może w konsekwencji skorzystać, bo wciąż jesteśmy konkurencyjni w porównaniu z innymi państwami Unii.

