Koncern farmaceutyczny ostrzegł, że jego całoroczne zyski prawdopodobnie znajdą się w dolnym zakresie prognoz po tym, gdy pandemia odbiła się negatywnie na przychodach firmy, pisze Reuters.

W trzecim kwartale brytyjski koncern odnotował skorygowany zysk w wysokości 35,6 pensów na akcję i sprzedaż w wysokości 8,67 mld GBP.

Akcje GSK spadły o 1 proc. do 1347,2 pensów po tym, jak szczepionka na półpaśca Shingrix, największy motor wzrostu sprzedaży w zeszłym roku, odnotowała spadek kwartalnych przychodów o 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 374 mln GBP. To o ok. 18,5 proc. poniżej oczekiwań rynkowych.

Koncern poinformował w środę, że ostatnio odnotowano poprawę wskaźników szczepień, a szczepienia osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych powróciły do ​​poziomów z poprzedniego roku. Wcześniej, w okresie lockdownu, wyraźnie spadły.

Aktualnie GSK we współpracy z Sanofi stara się stworzyć szczepionkę na koronawirusa. Prace nad nią są jednak mniej zaawansowane niż u konkurencyjnych firm – AstraZeneca i Pfizer.