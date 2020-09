Pandemia zmienia strategie biznesowe, ale nie w każdym sektorze jednakowo

Cieszy bardzo fakt, że na tym forum, w rozmowach z przedsiębiorcami, mówi się już nie o tym, jak zabezpieczyć płynność – a o tym głównie rozmawialiśmy wiosną z naszymi klientami – ale już coraz częściej o inwestycjach, o tzw. capexie, czyli nowych mocach przerobowych, oraz o akwizycjach – mówi Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

W ING Banku Śląskim odpowiada pan za relacje z największymi przedsiębiorstwami. Pandemia to ciekawy moment na rozmowę, ponieważ jej skutki to m.in. spowolnienie inwestycji i powstrzymywanie się firm przed zaciąganiem kredytów.

Zobacz więcej Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego (z prawej) w rozmowie z Pawłem Sołtysem, dziennikarzem "Pulsu Biznesu", podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Polskie firmy już od jakiegoś czasu ostrożnie podchodziły do nowych inwestycji. Ich moce przerobowe w dużym stopniu były już wykorzystane – w zależności od sektora, między 80 a 90 proc.

Pamiętam, że jeszcze na początku tego roku ekonomiści mówili, o tym, że wpływ na gospodarkę będą miały geopolityka, czy też kwestie związane z wojnami handlowymi. Kto dzisiaj pamięta o brexicie? Na to wszystko nałożyły się pandemia i wywołany nią kryzys globalny. Ta sytuacja z jednej strony stwarza wiele wyzwań spowodowanych niepewnością jutra, bardzo zmieniającym się otoczeniem biznesowym, lecz z drugiej stwarza również możliwości planowania rozwoju. I cieszy bardzo fakt, że również na tym forum, w rozmowach z przedsiębiorcami, mówi się już nie o tym, jak zabezpieczyć płynność – a o tym głównie rozmawialiśmy wiosną z naszymi klientami – ale już coraz częściej o inwestycjach, o tzw. capeksie, czyli nowych mocach przerobowych, oraz o akwizycjach.

Czy powrót tych tematów oznacza, że ewentualna zapaść inwestycyjna nie będzie długotrwała? Jak pan prognozuje?

Trudno mówić o wzroście inwestycji. Ale przedsiębiorcy już o nich myślą. I zabezpieczają sobie nowe kontrakty, nowe rynki zbytu. To jest bardzo ważne. Warto podkreślić, że mają zabezpieczoną kluczową kwestię, czyli płynność, także dzięki programom PFR i BGK. W tle jest również sektor bankowy, ponieważ to banki w dużym stopniu są inwestorami w obligacje i inne instrumenty dłużne, którymi PFR i BGK finansują programy pomocowe. Najważniejsze jest to, że ten pas transmisyjny zadziałał.

Oczywiście nadal panuje duża niepewność, bo wisi nad nami znak zapytania dotyczący potencjalnej drugiej fali oraz tego, jaki wpływ będzie ona miała na gospodarkę.

Tutaj na EKG sporo się rozmawia o tym, że łańcuchy dostaw się zmieniają, część produkcji przenosi się z Chin czy Afryki do Europy, bliżej lokalizacji finalnego producenta. Czy pan również widzi ten trend?

Na pewno dużo się mówi na ten temat. Ale wiele zależy od sektora. W tych bardziej wrażliwych, gdzie wstrzymanie lub opóźnienie dostawy od producentów z odległych rynków spowodowały duże zaniepokojenie i refleksję, jak w przyszłości ten model powinien wyglądać.

W podcaście „Pulsu Biznesu” parę tygodni temu rozmawiałem z prezesem Krossa Zbigniewem Sosnowskim. Powiedział, że nie mógł się doczekać na przerzutki do rowerów, które są produkowane w Japonii. I firma miała duże problemy. A to tylko jeden z licznych przykładów.

I dlatego możemy mieć do czynienia z firmami, które chciałyby zainwestować na tamtych rynkach, zresztą ostatnie badania to pokazują. Wynika z nich, że inwestorzy, którzy już zainwestowali w Azji – mówimy głównie o rynku chińskim – nie zamierzają przenosić ani skracać łańcuchów dostaw, bo jednak stosunkowo szybko ich dostawcy podjęli ponowną działalność.

Ponadto przeniesienie produkcji do kraju to nie jest łatwa sprawa. Za Azją wciąż też przemawiają atrakcyjne ceny versus dobra jakość. I to wydaje mi się ważne również dla wielu polskich importerów, którzy także zauważają, że stosunkowo szybko powróciły azjatyckie dostawy i opóźnienia były stosunkowo krótkie.

Wydaje mi się, że będziemy tu widzieli różne podejścia w zależności od sektora. W obszarach, w których mamy do czynienia z produktami o większej wrażliwości, jeśli chodzi np. o bezpieczeństwo kraju, społeczeństwa, czyli szeroko pojęty sektor medyczny, możemy się spodziewać większej chęci dywersyfikacji dostaw. Dotyczy to również produktów wymagających większego poziomu innowacyjności, większego know-how i większej wartości dodanej. I tutaj rzeczywiście łańcuchy dostaw będą się skracały. Z takiego ekstremum globalizacji będziemy szli w kierunku większej regionalizacji.

Tu upatrywałbym dużej szansy dla regionu, jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia i Polska w tym regionie.

Rozmawiał Paweł Sołtys

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗