Pandemia zweryfikowała start-upy

Z danych zawartych w raporcie „MoneyTree Report Q1 2020” opublikowanym przez PwC i CB Insights wynika, że w pierwszych trzech miesiącach roku fundusze VC zainwestowały około 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Należy jednak pamiętać, iż rok 2019 pod względem inwestycji był rokiem absolutnie rekordowym.

I chociaż spadek zainteresowania inwestorów w porównaniu do zeszłego roku jest znaczący, to w porównaniu do lat ubiegłych sytuacja nie wygląda już tak źle. Spadek inwestycji dotyczy przede wszystkim start-upów we wczesnej fazie rozwoju — seed i tzw. rundy A i B — a selekcja kandydatów do finansowania jest dużo bardziej rygorystyczna niż w ostatnich latach.

Zobacz więcej Marcin Wilk, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju

COVID-19 położył nagły kres szybkim pieniądzom i inwestycjom, zmuszając branżę VC do spowolnienia, większej ostrożności w wyborze inwestycji, ponownego skupienia się na solidniejszych analizach i due diligence. Wydłużeniu uległ czas, jaki inwestorzy przed zawarciem transakcji poświęcają na poznanie zespołu, zrozumienie modelu biznesowego, struktury kapitałowej i rynku. Ograniczenia w finansowaniu nie dotyczą jednak wszystkich branż. Dla niektórych start-upów pandemia okazała się znakomitą okazją do wyskalowania. Fundusze chętnie inwestowały pieniądze w start-upy rozwijające zastosowanie sztucznej inteligencji, usprawniające pracę wspólną i zdalną, a także działające w branży medycznej. Firmy dostarczające rozwiązania oparte na modelu online: digitalhealth (w szczególności telemedycyna), e-commerce, zdalnej pracy (remote work), edukacji, rozrywki online (gaming, entertainment) nie odczuły zanadto negatywnych skutków pandemii i mogą liczyć na finansowanie w kolejnych rundach. Po drugiej stronie medalu są wszystkie rozwiązania z zakresu sharing economy, polegające na użyczeniu posiadanego dobra, rozwiązania branży turystycznej, podróży, platformy (marketplaces) łączące dostawców usług offline z klientami. Te już teraz bardzo mocno tracą i w czasach postpandemicznych prawdopodobnie nie odzyskają swojej pozycji.

Koniec epidemii może dla wielu firm oznaczać „nowe otwarcie”, przynosząc nowe szanse na rozwój. Oznaczać to jednak będzie zwiększony popyt na pieniądz, którego dostępność na rynku finansowym będzie mocno ograniczona poprzez restrykcyjną politykę tradycyjnych instytucji finansowych. W sytuacji kiedy dostęp do kredytów i innych instrumentów dłużnych jest mocno ograniczony, jednym ze skuteczniejszych sposobów pozyskiwania kapitału na rozwój może być współpraca z funduszami VC. Aktywność funduszy chwilowo spadnie, usztywnią one mocno swoją politykę, będą negocjować bardziej twardo, ale będą też szukać okazji. Na przykładzie działalności Śląskiego Funduszu Rozwoju można stwierdzić, iż aktywność start-upów w poszukiwaniu pieniędzy na rynku nie zmalała. Ogłaszaliśmy nabór w szczycie pandemii, w czasie lockdownu, a zainteresowanie oferowanym instrumentem kapitałowym było imponujące. W czasie od 20 kwietnia zespół SFR przyjął i ocenił ponad 250 wniosków, z czego z kilkoma przedsiębiorcami jesteśmy w fazie daleko zawansowanych negocjacji, zbliżając się do finalizacji transakcji.

