Pandemia zweryfikowała start-upy

Z danych zawartych w raporcie „MoneyTree Report Q1 2020” opublikowanym przez PwC i CB Insights wynika, że w pierwszych trzech miesiącach roku fundusze VC zainwestowały około 10 proc. mniej niż rok wcześniej.

Należy jednak pamiętać, iż rok 2019 pod względem inwestycji był rokiem absolutnie rekordowym. I chociaż spadek zainteresowania inwestorów w porównaniu do zeszłego roku jest znaczący, to w porównaniu do lat ubiegłych sytuacja nie wygląda już tak źle. Spadek inwestycji dotyczy przede wszystkim start-upów we wczesnej fazie rozwoju — seed i tzw. rundy A i B — a selekcja kandydatów do finansowania jest dużo bardziej rygorystyczna niż w ostatnich latach.