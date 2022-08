Panika przetacza się przez giełdowe parkiety

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dzisiejszy optymizm na indeksach gaśnie w obliczu jastrzębiego wydźwięku przemówienia szefa Fedu, Jerome’a Powella w Jackson Hole. Przemówienie poprzedziły komentarze pozostałych członków Fedu, które pozostawiły inwestorów bez złudzeń. Rezerwa Federalna jest skoncentrowana na osiągnięciu celu inflacyjnego, wynoszącego 2% oraz stabilizacji cen, co nieuchronnie będzie wiązało się z gospodarczym spowolnieniem . Podaż rośnie dziś w siłę, a sentyment do ryzyka słabnie. Czy będące dziś w narożniku byki znajdą siły by powstrzymać kaskadową wyprzedaż?

Pogorszenie sentymentów w końcówce obecnego tygodnia notowań uprawdopodabnia scenariusz obserwowanego latem ‘rajdu ulgi’, który okazał się nie mieć wystarczająco solidnych fundamentów by radykalnie zmienić kontynuowany od początku roku, silny spadkowy trend na indeksach giełdowych. Dziś możemy śmiało stwierdzić, że ‘pivot Fed’ był wynikiem nieco ‘odrealnionych’ oczekiwań byków wobec przyszłych decyzji Rezerwy Federalnej. Ta jednak nie zamierza popełnić ryzykownego błędu i nie wycofa się zbyt wcześnie z agresywnego cyklu podwyżek stóp procentowych, co mogłoby skutkować niekontrolowanym dalszym wzrostem ciężkiej do ostudzenia inflacji. Mocny rynek pracy w USA wskazuje, że gospodarka Stanów Zjednoczonych jest przygotowana na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej co chce wykorzystać Fed. Powell wskazał na prawdopodobną podwyżkę o 75 pb we wrześniu zaznaczając, że jej wysokość będzie uzależniona od pełnego obrazu danych z amerykańskiego rynku pracy od poprzedniego, lipcowego posiedzenia. Z drugiej strony jednak bankierzy nie zamykają drogi do zdjecia 'nogi z gazu' w następnych podwyżkach i zawieszeniu cyklu na pewnym etapie jego trwania.