Państwa UE chcą iść w kierunku neutralności klimatycznej

Państwa unijne pozytywnie przyjęły podczas czwartkowej dyskusji strategię klimatyczną KE, która przewiduje zerową emisyjność netto do 2050 r. Ekolodzy przyklaskują takiemu podejściu i apelują o podwyższenie celów redukcji na 2030 r. Polska pyta o koszty.

KE przedstawiła pod koniec listopada długoterminową strategię klimatyczną, zakładającą, że do połowy tego stulecia UE stanie się neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych. Efektem ma być m.in. odejście od węgla w energetyce, a także zmniejszenie importu gazu.



W czwartek unijni ministrowie środowiska przeprowadzili pierwszą, wstępną debatę w tej sprawie. Ich wypowiedzi wskazują, że UE podąży w kierunku wyznaczonym przez Komisję.



"Strategia będzie miała kluczowe znaczenie w realizacji porozumienia paryskiego w UE, ważne jest w związku z tym, żebyśmy mieli pewność planowania dla gospodarki" - mówiła minister środowiska Niemiec Svenja Schulze.



Jak przekonywała, strategia Komisji, a także niemiecki plan w tej sprawie to okazja, żeby stawić czoło wyzwaniom XXI wieku, a także ustawić się na wiodącej pozycji, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne. "Ambitna polityka klimatyczna to nie jest obciążenie, ale szansa dla UE" - wskazywała.



Jeszcze bardziej pozytywnie do propozycji KE odniósł się Ronald van Roeden ze Stałego Przedstawicielstwa Holandii przy UE. "Nadal analizujemy tę strategię, ale jesteśmy zadowoleni, że Komisja proponuje neutralność węglową" - mówił.



To, że kraje zachodniej Europy mają duże ambicje klimatyczne, nie jest nowością. Jednak koncepcje zerowych emisji netto poparły też państwa Europy Środkowo-Wschodniej.



Przedstawiciel rządu Węgier z zadowoleniem przyjął plan Komisji, wskazując, że nie ograniczy się on do klimatu i energii, ale jest szeroką strategią rozwoju dla Europy w oparciu o innowacje.



Stanowisko Polski było bardziej zachowawcze. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zauważył, że strategia będzie warunkować nie tylko przyszły kształt polityki klimatyczno-energetycznej UE, ale też mocno wpłynie na gospodarki państw unijnych i ich rozwój.



"Polska popiera cele porozumienia paryskiego, w szczególności popieramy dążenie do równoważenia emisji pochłanianiem w drugiej połowie stulecia" - oświadczył Mazurek. Problem w tym, że plan przygotowany przez Brukselę przewiduje, że takie równoważenie miałoby mieć miejsce już w 2050 r.



"Strategia zaproponowana przez Komisję Europejską przewiduje dużo szybsze osiągnięcie celu neutralności klimatycznej. Ważne jest wskazanie przez KE szacunków kosztów i korzyści wynikających z osiągnięcia tego celu" – zaznaczył podczas otwartej dyskusji ministrów Mazurek.



Jego zdaniem nie da się go osiągnąć poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dlatego Polska postuluje zwiększenie roli pochłaniania CO2. Wskazał w tym kontekście na dużą rolę, jaką miałyby odgrywać lasy.



Climate Action Network, zrzeszająca organizacje zajmujące się ochroną środowiska, oceniła, że stanowiska państw członkowskich, które uznały, że strategia pojawia się w dobrym czasie, są zachęcające.



"Teraz UE musi osiągnąć porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej do 2050 r. przed szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się we wrześniu 2019 r. Musi też znacznie zwiększyć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r." - zaapelował po posiedzeniu dyrektor Climate Action Network w Brukseli Wendel Trio.



Strategia do 2050 r. przewiduje osiem scenariuszy, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Wskazane zostały ścieżki, które zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych między minus 80 proc. (w porównaniu z 1990 r.) a zerową emisją gazów cieplarnianych netto do połowy tego stulecia. Komisja opowiada się za najbardziej ambitnymi rozwiązaniami, przewidującymi, że UE stanie się gospodarką neutralną dla klimatu.