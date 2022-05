Państwa UE „zamroziły” dużo mniej rezerw Banku Rosji niż oczekiwano

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości poinformował, że w ramach sankcji za napaść na Ukrainę państwa Unii Europejskiej „zamroziły” 23 mld EUR (24,5 mld USD) aktywów banku centralnego Rosji, informuje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że to zaskakująco niska kwota wobec oczekiwanej. Po wprowadzeniu sankcji Rosja informowała, że Zachód „zamroził” ok. 300 mld USD aktywów jej banku centralnego. 23 mld EUR „zamrożone” przez Unię Europejską to mniej niż 10 proc. tej kwoty i dużo mniej niż 100 mld USD „zamrożone” przez USA. Reynders nie wyjaśnił, dlaczego UE, trzecia gospodarka świata, zdołała zatrzymać tak niewielką część aktywów Banku Rosji. Odmówił również ujawnienia, czy wszystkie rządy państw UE poinformowały o „zamrożonych” aktywach.