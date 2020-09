Państwo wspiera, a publiczność się boi

— Ponieśliśmy większe straty niż inne obszary kultury, bo świat teatru, muzyki żyją, komunikując się z widownią, istnieją dzięki wspólnocie, dzielą z nią przestrzeń i wtedy mają sens. Dlatego tak bardzo dotknęła nas kwarantanna — powiedziała Anna Maria Meo, dyrektor operowego Teatro Regio di Parma, jednej z najważniejszych historycznych scen teatralnych we Włoszech. Państwo nie porzuciło jednak kultury.

— W przeciwieństwie do tego, co zazwyczaj mówimy o naszym państwie, to wsparcie z jego strony było. Mimo trudności nikt nie pomyślał o tym, by zamknąć placówkę kultury, jak to zdarzyło się w innych krajach — podkreśliła Anna Maria Meo.