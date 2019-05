Państwowe fundusze kupowały na chińskich rynkach akcji

Domy z gliny z dobrym klimatem

Popyt na to, co naturalne i ekologiczne, wciąż rośnie. Sprzedają się naturalne kosmetyki, naturalne jedzenie, naturalne meble, a coraz częściej też... naturalne domy. Dom z drewna, słomy i gliny wielu może się kojarzyć ze skansenem — z czymś, od czego zdecydowanie się odchodzi w nowoczesnym budownictwie. Tymczasem to domy przyszłości! Przekonuje o tym Piotr Soboń, inżynier budownictwa, właściciel firmy Naturalne Budownictwo. Samodzielne początki Swoją przygodę z tym biznesem zaczął od zaprojektowania i budowy niewielkiego domu na działce, którą otrzymał w spadku po dziadkach. Nie zatrzymał go jednak dla siebie, ale sprzedał — z zyskiem. Budowa pochłonęła całe jego oszczędności, a do zakupu sprzętu budowlanego dołożył się urząd pracy — dotacją w kwocie 18 tys. zł dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Zachęcony powodzeniem pierwszego projektu zaczął budować... własną firmę. Jak to bywa w wypadku młodych przedsiębiorców, na początku wszystko robił sam. — Pracowałem fizycznie, sam wykonywałem projekty, sam też stworzyłem stronę internetową — wylicza Piotr Soboń. Szybko jednak okazało się, że...