Parlament Węgier decyduje o kontrowersyjnym transferze państwowych aktywów

Parlament Węgier ma głosować we wtorek w sprawie transferu znaczących aktywów państwowych do nowych quasi-prywatnych fundacji. Opozycja twierdzi, że to ruch mający zapewnić Viktorowi Orbanowi i jego sojusznikom władzę w kraju bez względu na wyniki wyborów w przyszłości.

Parlament ma dziś zdecydować o podarowaniu kilkunastu fundacjom aktywów państwowych, od akcji węgierskich blue chipów, mieszkań, pałaców po udziały w hutach, czy stadion piłkarski. Fundacje, których większość ma prowadzić państwowe uczelnie wyższe, kierowane są często przez sojuszników obecnego premiera Węgier. W niektórych przypadkach to ministrowie jego rządu.