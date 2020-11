PARP: do końca listopada firmy mogą starać się o zwrot części kosztów szkoleń

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się do 30 listopada tego roku o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych wspomagających prowadzenie firmy w czasie pandemii - poinformowała w środę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto.



Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są przeznaczone dla przedsiębiorstw spełniających warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, które działają w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych.



“Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację niemal we wszystkich branżach, bez względu na rozmiar firmy. Projektem objęliśmy więc również duże przedsiębiorstwa. Muszą jednak działać w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją, czyli takich jak IT, motoryzacja, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości czy sektor chemiczny lub lotniczo-kosmiczny” - powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Krasiński z PARP.



W komunikacie podano, że wstrzymanie globalnej produkcji aut i wszystkich powiązanych z tym działań spowodowało, że branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem. W ramach programu PARP pracownicy z tego sektora mogą skorzystać ze szkoleń poświęconych efektywnej pracy zdalnej, marketingowi online czy wdrażaniu w firmie działań e-commerce.



Również sektor chemiczny stanął w czasie pandemii przed wielkim wyzwaniem, bo to on odpowiedzialny jest za dostarczenie niezbędnego zaplecza do walki z koronawirusem. Szkolenia dostępne dla tej branży obejmują, m.in. optymalizowanie procesów laboratoryjnych, doradztwo technologiczne i zarządzanie projektami B+R (badania i rozwój).



PARP wskazuje, że branżą, która też ucierpiała m.in. na skutek zaburzonych łańcuchów dostaw jest produkcja żywności wysokiej jakości. Wśród szkoleń oferowanych przez operatora znalazły się te związane z magazynowaniem i transportem w warunkach pandemii czy zarządzaniem kryzysowym w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.



Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z przedsiębiorcą. Firma otrzyma również wsparcie w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi.



Celem PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.