Parts Holding Europe planuje wejść na paryską giełdę

Dystrybutor części zamiennych Parts Holding Europe (PHE) poinformował, że planuje pierwszą ofertę publiczną na paryskiej giełdzie. IPO ma mieć wartość 450 mln EUR.

We wtorek właściciel firmy, powiedział, że francuski urząd ds. rynków finansowych zatwierdził jego dokument rejestracyjny, co jest pierwszym krokiem do wejścia na giełdę w Paryżu.

Spółka podała, że w tym roku zamierza osiągnąć przychody w wysokości od 1,85 mld EUR do 1,95 mld EUR.

PHE, znany również jako Autodis, zawiesił swoje plany IPO w 2018 roku ze względu na "ostrożne" otoczenie rynkowe.