Minister finansów Bruno Le Maire powiedział, że częściową winę za upadek XL Airways ponosi rząd Norwegii, który udzielił wsparcia taniej linii Norwegian Air, donosi Reuters.

XL Airways to druga francuska linia lotnicza, która upadła we wrześniu. Pierwszą była Aigle Azur.

- Norwegian Air obniża sztucznie ceny choć jest zadłużone i ma wsparcie finansowe od Norwegii – powiedział Le Maire w programie telewizyjnym, dodając iż wsparcie państwa „częściowo tłumaczy” trudności, które doprowadziły do bankructwa XL Airways. – To coś, czego nie akceptuję, bo warunki konkurencji powinny być takie same dla wszystkich – dodał.

Rzecznik Norwegian Air zaprzeczył, aby tani norweski przewoźnik otrzymywał pomoc państwa.

Le Maire zapowiedział, że napisze do Komisji Europejskiej w tym tygodniu, aby „wprowadziła porządek” w tych sprawach.

Reuters przypomina, że linia Norwegian była zmuszona do podwyższenia kapitału i opóźnienia spłaty długu z powodu rosnących strat. Wcześniej w tym roku pozyskała 3 mld NOK z emisji praw do akcji, których część objął DNB Bank w 34 proc. należący do państwa.