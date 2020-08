Przez sześć tygodni wakacji z Polski do Europy wyleciało ponad 581 tys. osób.

Choć lotów było trzykrotnie mniej, to dwukrotnie częściej były one odwoływane — wynika z analizy AirHelp, firmy, która pomaga pasażerom w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczych. Jej przedstawiciele uczulają pasażerów, by domagali się podania przyczyny długiego opóźnienia lub odwołania, bo od niej zależy rekompensata.