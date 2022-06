Patkowski: tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona najprawdopodobniej o 3 miesiące

W Polsat News Patkowski poinformował, że tarcza antyinflacyjna, obecnie obowiązująca do 31 lipca, będzie przedłużona najprawdopodobniej o 3 miesiące.

"Dopóki inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie, dopóty tarcza będzie przedłużana" - dodał.

Pytany o to, do jakiego poziomu inflacja musiałaby spaść, by tarcza nie była dalej wydłużana, Patkowski stwierdził, że jest za wcześnie, by mówić o kryteriach. "Na razie działamy tak, by inflacja rosła wolniej miesiąc do miesiąca niż w ostatnich kwartałach. Myślę, że schładzanie inflacji to perspektywa trzeciego, może czwartego kwartału tego roku. Wtedy będziemy obserwowali dalsze procesy. Teraz jest za wcześnie, by mówić o wygaszaniu tarczy" - przekazał wiceszef MF.

Do końca lipca w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obowiązuje obniżona stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw. Do końca lipca działa również druga tarcza antyinflacyjna, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.