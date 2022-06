Patkowski: wpływ Funduszu Polski Ład na PKB w tym roku ok. 0,1 pkt. proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wpływ Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na PKB w tym roku wyniesie około 0,1 pkt. proc., a w roku przyszłym może wzrosnąć do 0,5 pkt. proc. - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Możemy szacować wstępnie wpływ tego programu (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PAP) na PKB (...) to w roku 2022 ten wpływ stosujemy na około 0,1 pkt. proc., natomiast biorąc pod uwagę rok 2023, jest to 0,5 pkt. proc., czyli jest to w przybliżeniu około jednej szóstej, bądź jednej piątej dodatkowego wkładu do PKB biorąc pod uwagę gdyby ten program się nie odbył" - powiedział Patkowski.