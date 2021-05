Grupa milionerów przeprowadziła w poniedziałek manifestację przed domami należącymi do Jeffa Bezosa, szefa i twórcy Amazon.com, najbogatszego człowieka na świecie, informuje The Guardian.

Grupa działająca pod nazwą Patriotyczni Milionerzy, do której należą osoby zarabiające ponad 1 mln USD lub posiadające aktywa warte ponad 5 mln USD, stała pod domami najbogatszego człowieka na świecie z transparentami o treści: „Przestać pieprzyć. Opodatkować bogatych”.

Jeff Bezos, fot. Bloomberg

- Mamy kilku bogatych ludzi i mnóstwo biednych, a to nie działa – powiedział The Guardian Morris Pearl, przewodniczący Patriotycznych Milionerów o były członek władz giganta inwestycyjnego BlackRock. – To nie jest sposób, w który może funkcjonować zrównoważone społeczeństwo – dodał.

Patriotyczni Milionerzy urządzili swoją manifestację z okazji Dnia Podatków, w którym Amerykanie przekazują zeznania podatkowe, zwraca uwagę The Guardian.