Patrole lotnicze Chin z Rosją wzbudziły obawy Japonii. Rośnie napięcie

fot. Valery Sharifulin / TASS / Forum

Zarówno Korea Południowa, jak i Japonia wystartowały myśliwce we wtorek, kiedy wspólne patrole Chin i Rosji rozpoczęły się w ramach rocznego planu współpracy ich sił zbrojnych.

Japonia obawia się lotów samolotów z Chin i Rosji

Jak przekazał sekretarz generalny gabinetu Hirokazu Matsuno na środowej konferencji prasowej w Tokio, loty są „poważnym problemem” dla bezpieczeństwa narodowego Japonii, a obawy te zostały przekazane Chinom i Rosji kanałami dyplomatycznymi.

We wtorek Korea Południowa wysłała myśliwce po tym, jak cztery rosyjskie oraz cztery chińskie samoloty wojskowe weszły do jej strefy obrony powietrznej na południu i wschodzie Półwyspu Koreańskiego.

Japońskie wojsko poinformowało, że wysłało myśliwce po sprawdzeniu, że dwa rosyjskie bombowce dołączyły do ich dwóch chińskich odpowiedników nad Morzem Japońskim i we wtorek poleciały razem aż do Morza Wschodniochińskiego.

Ostatnia runda patroli powietrznych była szóstą przeprowadzoną przez Rosję i Chiny od 2019 r., w czasie rosnących napięć w regionie Azji i Pacyfiku, podczas gdy Stany Zjednoczone i inne kraje zwiększają aktywność związaną z obronnością.