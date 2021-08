Paulsen: przejściowość wysokiej inflacji może być dłuższa niż jest to oczekiwane

Dane o inflacji w lipcu w USA wywołały w środę optymizm widoczny w rekordach indeksów na NYSE. Znany strateg inwestycyjny Jim Paulsen uważa jednak, że inwestorzy nie powinni czuć się zbyt pewnie.

Bank centralny USA od dłuższego czasu utrzymuje, że wzrost inflacji w tym roku jest przejściowy i wynika z wychodzenia gospodarki z kryzysu spowodowanego przez pandemię. Ma to łagodzić obawy, że wysoki wzrost cen zmusi go do zacieśnienia polityki monetarnej.